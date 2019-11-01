banner314

banner325

Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA ARKADAŞINI SİLAHLA VURAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()                  Zeytinburnu'nda aralarında alacak, verecek meselesi olduğu öğrenilen iki kişiden biri diğerini silahla vurdu. Arkadaşını silahla vuran kişiyle ona silah temin ettiği belirtilen bir şüpheli...

GÜNDEM 01.11.2019, 10:16
ZEYTİNBURNU'NDA ARKADAŞINI SİLAHLA VURAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()                 
Zeytinburnu'nda aralarında alacak, verecek meselesi olduğu öğrenilen iki kişiden biri diğerini silahla vurdu. Arkadaşını silahla vuran kişiyle ona silah temin ettiği belirtilen bir şüpheli yakalandı. 
Olay, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesinde pazartesi günü 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali T.(30) ve Mehmet Emin P.(29) arasında bulunan alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Ali T. yanında getirdiği tabancayla arkadaşı Mehmet Emin P.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Emin P.'yi çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. 
Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmalarda olayı gerçekleştiren kişinin Ali T. olduğunu belirledi. Ali T.'yi yakalayarak gözaltına alan polis, tabancanın Fatih'te denize atıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tabancanın Özkan Y.(21) tarafından temin edildiğini öğrenmesi üzerine düzenlediği ikinci operasyonda Özkan Y.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden silahlı yaralamayı gerçekleştiren Ali T. tutuklanırken, Ali T.'ye silah temin eden Özkan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Öte yandan Ali T.'nin Özkan Y.'den silah alması güvenlik kameralarına yansıdı. 

Görüntü Dökümü
-----------
-Özkan Y.'nin tabancayı getirmesi
-Ali T.'nin tabancayı alıp incelemesi
-Ali T.'nin dükkandan ayrılması
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

 

 

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 11 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Getafe 11 16
10. Osasuna 11 15
11. Levante 11 14
12. Valencia 11 14
13. Real Valladolid 11 14
14. Eibar 11 12
15. Deportivo Alaves 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5