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ZEYTİNBURNU'NDA AÇIK PENCEREDEN GİREN HIRSIZ KAMERADA

  Haber: Ersan SAN-İSTANBUL Zeytinburnu'nda  açık pencereyi fırsat bilen bir kişi 30 saniyede içeriye girip, hırsızlık yaptı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, geçtiğimiz gün Seyyid Nizam Mahallesi'nde meydana...

ZEYTİNBURNU'NDA AÇIK PENCEREDEN GİREN HIRSIZ KAMERADA

 

Haber: Ersan SAN-İSTANBUL
Zeytinburnu'nda  açık pencereyi fırsat bilen bir kişi 30 saniyede içeriye girip, hırsızlık yaptı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz gün Seyyid Nizam Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki kişi bir evin penceresinin açık olduğunu fark etti. Birisi gözcülük yaparken, diğeri açık olan pencereye tırmanarak, içeriye girdi. Hırsız daha pencereden çıkarak kaçtı. Hırsızlık anı sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-İkilinin sokakta yürümesi
-Pencerenin açık olduğunu görmeleri
-Çevreyi gözleyen arkadaşı
-Pencereye tırmanması
-İçeriye girmesi
-Pencereden atlayarak kaçması

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