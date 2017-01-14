ZEYTİNBURNU'DA ÇÖKEN BİNANIN ÖNCEKİ HALİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOGLU/ İSTANBUL
Zeytinburnu'da 2 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki fotoğrafları ortaya çıktı.
Görüntü Dökümü:
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-Binanın eski fotoğrafları
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOGLU/ İSTANBUL Zeytinburnu'da 2 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntü Dökümü: ------------------------ -Binanın eski fotoğrafları
14 Ocak 2017 Cumartesi 00:49
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOGLU/ İSTANBUL
Zeytinburnu'da 2 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki fotoğrafları ortaya çıktı.
Görüntü Dökümü:
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-Binanın eski fotoğrafları
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