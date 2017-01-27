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ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA DEMİRLEYEN KURUYÜK GEMİSİ BATMAYA BAŞLADI (2)

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" adlı kuruyük gemisi batmaya başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri gemi çevresinde önlem aldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin,...

ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA DEMİRLEYEN KURUYÜK GEMİSİ BATMAYA BAŞLADI (2)

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL

Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" adlı kuruyük gemisi batmaya başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri gemi çevresinde önlem aldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, batan geminin bulunduğu sahile gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Korumalar, basın mensuplarının Vali Şahin'den görüntü almasını istemedi. Vali Şahin kısa bir süre çalışmaları izledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Gemiden görüntüler

-Sahil güvenlik ve deniz polisinin önlem alması

-Vali Şahin'inin aracından inmesi

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