Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

'Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan yerli silahların isimleri cadde ve sokaklara verildi

KARABÜK’ün Safranbolu Belediyesi'nce, sınırlarına yeni dahil edilen cadde ve sokakların isimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli...

'Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan yerli silahların isimleri cadde ve sokaklara verildi

KARABÜK’ün Safranbolu Belediyesi'nce, sınırlarına yeni dahil edilen cadde ve sokakların isimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli silahların isimleriyle değiştirildi. 

Safranbolu Belediye Meclisi'nce alınan kararla Bostanbükü köyünden belediye sınırlarına alınan mahallelerdeki cadde ve sokakların isimleri değiştirildi. 'Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli silahların isimleri, ilçenin yeni cadde ve sokaklarına verildi. Yıldız Caddesi'nin adı Zeytin Dalı Caddesi, Cami Sokak'ın adı Atak Sokak, Değirmen Sokak'ın adı Cirit Sokak, Kaya Sokak'ın adı Altay Sokak, Lale Sokak'ın adı Bayraktar Sokak, Vatan Sokak'ın adı ise Anka Sokak olarak yeniden isimlendirildi. Karar, oy birliğiyle kabul edildi. 

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, belediye sınırlarına dahil olan mahallelerin cadde ve sokaklarının isimlerinin 'Zeytin Dalı Harekatı’ndan esinlenilerek, değiştirildiğini söyledi. Harekatta kullanılan yerli silahların isimlerinin verildiğini kaydeden Ürkmezer, “Safranbolu Belediye Meclisi'nin aldığı kararla mevzuat gereği Bostanbükü köyü sınırları içindeyken daha sonradan Safranbolu Belediyesi Musalla Mahallesi'ne dahil edilen mükerrer cadde ve sokak isimlerinin Safranbolu merkezi dahilindeki bazı mahalle ve cadde isimleri ile aynı olması nedeniyle değiştirildi. Bu isimler de 'Zeytin Dalı Operasyonu'ndan ve milli silahlarımızdan esinlenerek verildi” diye konuştu. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314