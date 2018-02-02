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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 14'üncü gün; TSK birlikleri ve ÖSO güçleri Afrin'e ilerliyor (5)

REYHANLI'DA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Reyhanlı'ya yapılan roketli saldırıda Rıfat Sinirli'nin ardından 1 kişinin daha öldüğü bildirildi. Ölen kişinin isminin verilmediği açıklamada...

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 14'üncü gün; TSK birlikleri ve ÖSO güçleri Afrin'e ilerliyor (5)

REYHANLI'DA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Reyhanlı'ya yapılan roketli saldırıda Rıfat Sinirli'nin ardından 1 kişinin daha öldüğü bildirildi. Ölen kişinin isminin verilmediği açıklamada şöyle dendi:
"2 Şubat'ta Afrin bölgesinden PYD/PKK/KCK/YPG tarafından Reyhanlı ilçemize saat 11.00 sıralarında 3 adet, saat 13.50 sıralarında 3 adet olmak üzere toplam 6 adet askeri mühimmat atılmış olup, askeri mühimmatın 3'ü ilimiz Reyhanlı İlçe merkezine, 3'ü ise ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir. İlçe merkezine düşen 3 adet askeri mühimmatın infilak etmesi sonucu; 2 vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 2'si ağır yaralı olmak üzere 16 vatandaşımız ise yaralı olarak ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır."

GAZETECİ DE YARALANDI
TSK'nın  Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı takip eden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Sarp Özer de yaralandı. Görev yaptığı bölgeye atılan roket ve havan topu nedeniyle Özer'in eline ve bacağına şarapnel parçası isabet etti. Özer, ilk tedavisinin yapılmasının ardından Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özer'in sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Haber: Ramazan ÇELİK / HATAY ()
 

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