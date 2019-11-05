banner314

banner325

Son Dakika

ZEHİRLENMELERE AYNI DÖNEMDE BÜYÜYEN YABANİ BİR OT YOL AÇTI

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN -Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kapıkıran, ıspanak üretimi sırasında 'atropa belladonna' diye adlandırılan yabani ot tohumunun, yerli tohumlarla...

GÜNDEM 04.11.2019, 19:10
ZEHİRLENMELERE AYNI DÖNEMDE BÜYÜYEN YABANİ BİR OT YOL AÇTI

Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN -Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kapıkıran, ıspanak üretimi sırasında 'atropa belladonna' diye adlandırılan yabani ot tohumunun, yerli tohumlarla karışmış olabileceğini söyledi. 
İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenme şüphesiyle pek çok kişi hastanelere başvururken, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü zehirlenmelerin yabancı otlardan kaynaklandığını açıkladı. Ispanak ve yeşilliklerden alınan numuneler incelendi. Analizlerde atropin ve skopolamin içeren yabancı otlar bulunduğu anlaşıldı. 
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kapıkıran, Demirören Haber Ajansı'na () konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
  
"AYNI DÖNEMDE BÜYÜYEN YABANİ BİR OT"
"Bahsi geçen bu ot 'atropa belladonna' diye bir ot" diyen Murat Kapıkıran, "Yapraklarının gelişmiş olduğu dönem sonbahardır. İki şekilde düşünmek lazım. Ispanak hasadının aslında kök ve gövde boğumunun birleştiği yerden toprak altına doğru 3 cm aşağıdan kesilerek hasat edilmesi gerekiyor. Ayrıca demet halinde çıkarılması gerekiyor. Eğer ters çevirip salladığınızda herhangi bir yabani otun da karışmamış olması gerekiyor. Bu birinci ihtimaldir. Bir de bir tür tağşiş olabilir. Böyle de değerlendirebilir. Üretici ya da hasat edici tarladan toplarken ıspanak miktarını artırmak için bunu yapıyor diye kabul etmek düşünülebilir bir şey değil. Çok benzeyen bir ot. Aynı dönemde büyüyen yabani bir ot. Dolayısıyla yanlışlıkla karıştığını kabul etmek istiyoruz. Demetlerin miktarını artırmak bağlamında zehirlenmelerin olabilmesi için biraz yüksek miktarlarda olması gerekiyor. Bunun olmasını da bir tağşiş diye değerlendirebiliriz, umuyoruz ki böyle değildir" dedi.

"ÇÖZÜM BÜTÜN SÜRECİ TEKNİK ELEMANLARCA DENETLEYEBİLMEK"
Murat Kapıkıran, sözlerinin devamında denetimlere dikkat çekerek, "Tarımın bütün alanlarında üreticiler pazara çıktıklarında kar edemeyip, belli zararlara uğradıkları için daha çok verim elde edebilmek için daha çok ilaç kullanıyorlar. Verimi yükseltip daha çok rekolte elde edip, masraflarını çıkarmaya çalışıyorlar. Bu olay dönemsel bir olay. Başka tarım ürünlerinde de aynı sorunlarla karşılaşmak mümkün. Bunların çözümü de üretim sahalarından, marketlere ve pazarlara kadar bütün süreci teknik elemanlarca denetleyebilmek. Daha çok ziraat ve gıda mühendisi istihdam etmek" diye konuştu.
 
ATROPA BELLADONNA OTU VE ISPANAK NASIL KARIŞMIŞ OLABİLİR? 
Ziraat Mühendisi Murat Kapıkıran, tüketicinin dikkat etmesi gereken hususları ifade ederek şunları söyledi:
"İki çeşit ıspanak var. Yerli ıspanak tohumuna dikenli tohum deniyor. Diğeri dairesel bir tohum. Tohumlar karışmış olabilir. Yerli üretimde tohum elde ederken, o yabani otların da tohumları birlikte edinilmiş ve tekrar kullanılmış olabilir. Bu yabani ot bir çok alanda mevcut bir ot. Ama tamamen demetler halinde çoğalan bir ot değil. Ispanağa sadece yaprakları benziyor. Kuzu ıspanak denen küçük yapraklı ıspanağa daha çok benziyor. Buradaki çözüm, hasat sırasında da, tüketicinin marketten alımı sırasında da destenin içine iyi bakması gerekiyor. Yani kökü mutlaka gövdedeki bağlı olduğu yapıya bağlı şekilde ise alınması lazım. Tek şekilde farklı yapraklar da içinde bulunuyorsa bunların temizlenmesini istemesi gerekiyor. Aldıktan sonra fark ettiyse de evinde onları temizleyip ıspanak yaprağı olmayanları ayırt etmesi gerekiyor. Çünkü birebir aynı yapraklar değil bunlar."

ÜRETİCİ NELERE DİKKAT ETMELİ?
Murat Kapıkıran, üreticilere de çağrıda bulundu. "Bu olay umuyorum ki yabani ot mücadelesinde kullanılan herbisit kullanımını artırmaz" diyen Kapıkıran sözlerinin devamında, "Çünkü bir meşruiyet kazanıyor böylelikle. Üreticinin özellikle buna dikkat etmesi gerekiyor. Kamunun da denetimlerinde herbisit kullanım miktarının artmamasını sağlamak, sağlığa zarar vermeyecek kalıntı limitlerinin altında miktara izin vermesi gerekiyor. Bizim doğru bulduğumuz, bütün tarım ilaçlarının hiç kullanılmaması. Özellikle yabani ot mücadelesinde mümkün olduğunca mekanik temizlemenin yapılmasını öneriyoruz. Uygunsa mekanik temizlemeye gitmeleri daha sağlıklı sonuç verecektir. Hasatta işaret edilen ürün dışında herhangi bir ürünün karışmamasına da, hasat yapanların ve üreticilerin dikkat etmesi gerekiyor. Denetimlerde de buna dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
 
Görüntü Dökümü
------------------------------ 
-Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyesi Murat Kapıkıran ile röportaj 
-Detay görüntüler 
 

Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:32
Öğle 12:53
İkindi 15:37
Akşam 18:04
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5