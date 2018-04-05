ZAMAN GAZETESİ ESKİ YAZARLARI VE YÖNETİCİLERİNE AÇILAN DAVADA 20 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASINA KARAR VERİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik 17'si tutuklu 31 sanık hakkında açılan davada, 17 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 10 Mayıs'ta Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.

MÜTALAYA KARŞI BEYANDA BULUNMAK İÇİN SÜRE TALEP ETTİLER

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü'nün karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davanın öğleden sonraki bölümünde sanıklara ve avukatlara söz verildi. Söz alan sanıklar, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre isteyerek tahliyelerini talep etti. Bazı sanıkların avukatları da mütalaaya karşı savunma yaptı, müvekkillerinin beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Verilen aranın ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Mümtazer Türköne'nin de bulunduğu 17 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

20 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

FETÖ'nün kapatılan yayın organlarında yöneticilik yaptığı iddia edilen sanıklar Osman Nuri Arslan, Şeref Yılmaz, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Murat Avcıoğlu, Zafer Özsoy, Cuma Kaya, Hüseyin Turan, Ahmet Metin Sekizkardeş, Alaatin Güner, Osman Nuri Öztürk, Süleyman Sargın, Ali Hüseyin Çelebi, İsmail Küçük, Onur Kutlu, Hüseyin Belli, Yüksel Durgut ve Ahmet İrem'in dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmanın da 27 Nisan'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasını kararlaştırdı. Tutuklu sanık Adil Gülçek'in de dosyasının ayrılmasına ve hakkındaki duruşmanın 11 Nisan'da yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanık Sedat Yetişkin'in de dosyasını ayrılmasına hükmetti. Yetişkin hakkındaki dava da 8 Mayıs'ta yapılacak.

11 SANIKLI DAVA DA 10 MAYIS'DA ÇAĞLAYAN'DA YAPILACAK

Kapatılan Zaman Gazetesi çalışanları ve yazarları olan sanıklar Ali Bulaç, İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal, Ahmet Turan Alkan, Nuriye Ural, İhsan Duran Dağı, Lalezar Sarıibrahimoğlu ve Orhan Kemal Cengiz'in bu dosya üzerinden yargılanmalarının devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmanın da 10 Mayıs'ta Çağlayan'da yapılmasına karar verdi. Şahin Alpay'a "konutu terk etmemek" şeklinde uygulanan adli kontrol şartının kaldırılması talebini de reddeden mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanıklara süre verdi, duruşmaları erteledi.