ZABITANIN UYARISINA İMAM UYMADI İDDİASI

Haber - Kamera: Enver Alas İstanbul,

Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatının çökmesin sonucu yaralanarak tedavi altına alınanların yakınları, kendilerinin de bizzat tanığı oldukları olay anını anlattı. Görgü tanıkları cenaze namazı öncesi zabıtanın tentenin altında durulmaması yönünde anons yaptığını öne sürerken, namazı kıldıran imamın ise cemaati tentenin altına davet ettiğini iddia etti.

Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatının çökmesiyle yaralanan 1'i ağır olmak üzere 15 kişi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından yaralıların ambulanslarla getirilirken yakınları da hastaneye koştu.

Olay anında cami avlusunda bulunan ve şans eseri yara almadan kurtulan yaralı yakınları cenaze namazı kılınmadan önce, zabıtanın megafonla yaptığı duyuruyla tentenin çökme ihtimali olduğu konusunda uyarı yaptığını belirtti.

ZABITADAN ÇÖKEBİLİR ANONSU

Hastaneye yaralı bir arkadaşını ziyarete gelen emekli öğretmen Selma Cephanecigil, çöken tentenin altında kalmaktan son anda kurtulduğunu belirtti. Cenaze namazı sırasında camide bulunduğunu kaydeden Cephanecigil, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Cenaze namazından önce bir zabıta bize 'çökebilir' diye uyardı. Hepimiz kenara çekildik. Öğle namazı vakti geldi, namaz kılındı. Sonra imam geldi ve cenaze namazı kılınması için herkesi tentenin altına davet etmiş. Bu bir hatadır. Cenaze namazı kılındı. Tam eşimi aramaya doğru gidiyorken tente çıtırdayarak çöktü. 5, 10 kişi altında kaldı. Çatırtı sesiyle koşarak kendimi dışarı attım ve son anda kurtuldum."

GÖZYAŞLARI İÇİNDE OLAY ANINI ANLATTI

Olayda abisinin ağır yaralandığını belirten ve ismini vermek istemeyen bir kişi de, yaşadığı korku dolu o anları gözyaşları içerisinde anlattı.

"TENTENİN ALTINA GELİN" İDDİASI

İki cenaze namazı için avluda cemaatin bulunduğunu kaydeden görgü tanığı da üzerine biriken kar nedeniyle tentenin çevresinin güvenlik şeridiyle kapatıldığını belirterek, "Zabıta megafonla anons ederek 'tentelerin altında durmayın, çökme tehlikesi var' diye uyarıyordu. Tentenin etrafı da ikaz bandıyla çevrildi. Camide öğlen namazının kılınıp cenaze namazına geçildiğinde imamlardan birisi 'tentenin altına gelin' dedi. Namaz kılınıp cenazeler alınırken olay oldu. Cenaze dağılırken yana doğru dağılanların üzerine olduğu gibi çöktü. Abim tentenin altında kaldı. Şuan da hayati tehlikesi var" şeklinde konuştu.

Öte yandan olayda yaralanan bazı kişilerin de çevredeki diğer hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastanenin acil servisi

-Yaralı yakınları

-Selma Cephanecigil ile röp

-Bir yaralı yakını ile röp

-Genel ve detaylar