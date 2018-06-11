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Yurt dışındaki Türkler oy kullanmaya başladı 

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, 24 Haziran'daki seçimleri için oy kullanmaya başladı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için  bazı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları haftasonu sandığa gitti. Yurt dışında yaşayan...

Yurt dışındaki Türkler oy kullanmaya başladı 
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, 24 Haziran'daki seçimleri için oy kullanmaya başladı
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için  bazı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları haftasonu sandığa gitti. Yurt dışında yaşayan seçmenler hafta sonu temsilciliklerinde oy kullandı. Gelinliği ile sandık başına giden seçmen  ise dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yurt dışındaki seçmenlerin oylarını hafta içi saat  09.00-21.00 arasında da kullanabileceği belirtildi. 

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