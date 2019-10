YURT BÜLTENİ - 9

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 29'UNCU GÜN



Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 49 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 29'uncu günde de sürdürdü. Hani ilçesindeki fırında çalışan oğlu Fatih'in (24), 2015'te dağa kaçırıldığı iddiasıyla eylemde olan Sevdet Demir, "Onlar bize göre değil oğlum; fırsatını bulursan kaç, gel" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 29'uncu günde de 49 aile tarafından sürdürüldü.

OĞLUNA SESLENDİ: FIRSATINI BULURSAN KAÇ, GEL

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, fırında çalışan oğlu Fatih'in, 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını iddia ederek, eyleme katılan Sevdet Demir, çocuğu gelene kadar parti binası önünde oturacağını söyledi. Oğluna seslenen Demir, "29 gündür buradayım, sonuna kadar da burada olmaya da kararlıyım. Bütün anaları çağırıyorum; korkmasınlar, gelsinler, yavrularını istesinler. Çocuklarımız gelene kadar biz gitmeyeceğiz. Oğlum gel, Fatih gel. Gezmedik yol bırakmadık, çalmadık kapı bırakmadık, her yeri aradık. Bizim umudumuz sadece burasıdır. Buraya senin için geldim oğlum, seni bekliyorum. Senin yerin orası değil, bizim yanımızdır. Eve gel oğlum, onlar bize göre değil onları bırak, evine gel. Fırsatını bulursan kaç, gel" diye konuştu.

'HER AN HER DAKİKA BEKLİYORUM'

Vatani görevini yaptığı sırada, 2015'te izinli olarak akraba ziyaretine giderken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Sedat Sorgun (28) için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelip, oturma eylemine katılan Halime Şehitoğlu da "Her an, her dakika onu bekliyorum. Yavrum, kuzum; telefon her çaldığında yüreğim hopluyor, kapı çalındığında 'Sedat mı geldi?' diye. Seni her dakika, her saat, her zaman bekliyoruz yavrum. Rabb'ime seni emanet etmişim; inşallah Allah'ım, seni bana getirir. Neredeysen sesimi duy, seni bekliyorum" dedi.

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan- Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan ancak Diyarbakır'da oturan Salih- Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metine bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Kuzey Irak'a kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdüğü oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine katıldı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemine katıldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah’ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül’de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemine başladı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul’da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül’de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül’de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül’de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş’ta terör örgütü PKK’ya katıldığını iddia ettiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül’de oturma eylemine başladı.

40- Siirtli Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül’de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK’nın elinde olduğunu iddia ettiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül’de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan ve terör örgütü PKK’nın kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül’de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken, kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemine başladı.

44- Kütahya’dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken 2015 yılında Bitlis’te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce Batman'da kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda terör örgütü PKK tarafından asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemine başladı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

Görüntü Dökümü

------------

-HDP il binası

-Ailelerin bekleyişi

-Sevdet Demir'in röportajı

-Halime Şehitoğlu'un röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,()

===========================

ÖLÜMLÜ KAZANIN ARDINDAN VİRAJIN GENİŞLETİLMESİ İÇİN YOLU KAPATTILAR

Konya'nın Kulu ilçesinde, virajda TIR ile çarpışan kamyonun sürücüsü Fevzi Ünal'ın (56) yaşamını yitirmesinin ardından yakınları ve mahalleli, yolu kapatıp eylem yaptı. Virajın genişletilmesi ve araçların hızlı geçişinin önlenmesi için çalışma yapılmasını isteyen grup, jandarma ekiplerinin ikna konuşmasıyla yolu tekrar ulaşıma açtı.

Karacadağ Mahallesi'nde oturan Fevzi Ünal, dün saat 03.30 sıralarında, Kulu-Karacadağ yolundaki virajda, yönetimindeki 42 M 4394 plakalı kamyonla Serdal Taş'ın (24) kullandığı 42 ADC 560 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada Ünal, yaşamını yitirirken, Taş ise yaralandı. Serdal Taş, sağlık görevlilerince ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Fevzi Ünal'ın yaşamını yitirmesinin ardından akşam saatlerinde yakınları ve mahalleliden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup, yolu kapatıp eylem yaptı. Muhtar Osman Akyüz, mahalleden geçen yoldan kamyon ve TIR'larla sürekli kum ocağından malzeme taşındığını belirterek, virajın dar olması nedeniyle sık sık ölümlü kazaların meydana geldiğini söyledi. Son 3 yıldaki kazalarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Akyüz, virajın genişletilmesi ve araçların hızının engellemesi yönünde önlem alınması için gerekli yerlere müracaat ettiğini; ancak şu ana kadar sonuç alamadığını söyledi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin, Fevzi Ünal'ın yakınları ve mahalle halkını ikna etmesi üzerine yol, tekrar ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

------------

- Mahallelinin yolu kapatması

- Jandarmanın ikna etmesi

- Yoldan ve kamyonlardan detay

Haber- kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA-

=============================

ŞEKER PANCARI ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 6 bin dekar alana ekili şeker pancarı hasadına başlandı. Üretici bu yıl 60 bin ton rekolte beklediği şeker pancarı fiyatlarından memnun.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 bin dekar alanda üretimi yapılan ve 10 gün önce hasadı başlanan şeker pancarında bu yıl 60 bin ton rekolte bekleniliyor. Pazar sıkıntısı yaşamadan alıcıya ulaşan şeker pancarı rekoltesiyle de üreticisini sevindiriyor. Dekar başına 7 ile 10 ton verim beklenen şeker pancarı için belirlenen taban fiyatının ton başı 300 lira olarak açıklanması, nakliye ücretlerinin de devlet tarafından karşılanması ve avans verilmesi üreticinin yüzünü güldürdü.

ŞEKER GİBİ GELDİ

Örtülü Mahallesi’nde 40 yıldır şeker pancarı üreten 60 yaşındaki Mehmet Kaçar, "Yaklaşık 10 gün önce hasada başladık. Bu yıl 300 liradan fiyat belirlendi. Dekar başına 7 ile 10 ton hasat alıyoruz. Hasadı yapılan şeker pancarının tanesi 2 ile 4 kilo arasında değişmektedir. Pancar üretimi diğer ürünlere oranla daha iyi bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Avans almamızın yanında nakliye ücretinin de devlet tarafından ödenmesi. Bizlere şeker gibi gelmektedirö dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Kemal Vural da, "İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde, belirlenen kota oranında ekim yapılıyor. Her iki ilçemizde 6 bin dekarda üretimi yapılan şeker pancarında, 10 gün önce başlayan hasat devam ediyor. Şeker pancarında dekar başına 10 ton ile bu yıl 60 bin rekolte hedeflenmektedir. Pazar sıkıntısı olmayan şeker pancarı, diğer ürünlere oranla çiftçisini sevindiren ürün olarak karşımıza çıkmaktadırö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

- Şeker pancarı tarlası

- Makineyle hasadın yapılması

- Kamyona yüklenmesi

- Üretici Mehmet Kaçar ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-

========================

MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUK

Antalya'da, motosikletin önünü kaldırıp, tek teker üzerinde ve ayakta giden 2 genç, hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafiği tehlikeye soktu. Bu anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde 2 genç, seyir halindeyken plakasız motosikletin önünü kaldırıp, tek teker üzerinde bir süre ayakta gitti. Gençlerin yaptığı hareketler ve araçlar arasındaki yolculuğu, görenleri şaşırttı. Hem kendi canlarını hiçe sayıp hem de trafiği tehlikeye düşüren gençlerin tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülendiklerini fark eden ikili, motosikletle hızla uzaklaşarak, gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

------------

- Motosikletle tehlikeli yolculuk

HABER: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, ()

============================

DURDURULAN OTOMOBİLDE ESRAR VE ECTASY ELE GEÇİRİLDİ

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada esrar ve ecstasy ele geçirilirken, biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, D-755 Karayolu Mermer mevkiinde durdurduğu otomobilde ve içerisinde bulunan biri kadın 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 143 gram esrar ve 5 adet ecstasy ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Şüpheliler hastaneye götürülürken hastaneden çıkartılırken

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

=========================