YURT BÜLTENİ - 5

TÜTÜN SARMA TARTIŞMASI SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Konya'da tütün sarma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokak'taki kahvehanenin önünde meydana geldi. Sertaç Efe (38), emlakçılık yapan arkadaşının iş yerine gidip, sohbet etmeye başladı. Bu sırada yan tarafta kahvehane işleten Murat Yağcı (36), komşusu olan emlakçının yanına geldi. Yağcı, sigara içmek için tütün saran Efe'ye iddiaya göre 'Böyle tütün sarılmaz yanlış sarıyorsun' dedi. Bunun üzerine Yağcı ile Efe arasında tartışma çıktı. Kısa süren tartışmanın ardından oradan ayrılan Efe, bir süre sonra tekrar geri geldi. Aracından inen Efe, kahvehane önündeki Yağcı'ya tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Yağcı'nın yanında bulunan yakınları Ertekin Kaçın (39) ve Hasan Barış (25) da tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada Efe el ve ayak parmaklarından, Hasan Barış ile o sırada eczaneye giderken yoldan geçen Tunahan Yüncü, kalçalarından yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Yağcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, Ertekin Kaçın ile tedavilerinin ardından taburcu olan Hasan Barış ve Sertaç Efe'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polisin olay yerinde inceleme yapması

- genel ve detay

Haber- kamera: Mehmet IŞIK KONYA-

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SİLAHLA VURUP YARALADIKTAN SONRA DÖVDÜLER



Adana'da, iki arkadaş, yolunu kestikleri Mustafa B.'yi önce silahla vurarak yaraladı, ardından da dövdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde meydana geldi. Muzaffer S. ve arkadaşı Mustafa B., Haziran ayında karıştıkları bir olay nedeniyle savcılıkta ifade verdi. Serbest bırakılan iki arkadaş arasında verilen ifadeler nedeniyle husumet oluştu. Yanına arkadaşı B.S.'yi alan Muzaffer S., Mustafa B.'nin yolunu kesti. Muzaffer S. silahla Mustafa B.'ye ateş etti. İki şüpheli, yaralanan Mustafa B.'yi dövdü. Hastaneye kaldırılan Mustafa B. tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheliler Muzaffer S. ve arkadaşı B.S. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muzaffer S. tutuklandı, B.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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- Dövülen adamın Güvenlik kamera kayıtları

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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KAYISILI KÜNEFE YAPTI, TALEBE YETİŞEMİYOR - (ÖZEL)

Malatya'da, 2 yıldır künefe işiyle uğraşan Yücel Altuğ (44), Malatya'nın meşhur kayısısını küfene ile buluşturdu. Kayısılı künefenin müşteriler tarafından ilgi gördüğünü belirten Altuğ, talebe yetişemediğini ifade etti.

Malatyalı Yücel Altuğ, 2 yıl önce memleketinde künefe işine girdi. Künefeyi önceleri bilinen hali olan peynir, Antep Fıstığı ve kaymaktan yapan Altuğ, daha sonra kendi memleketine ait kayısı da kullanmaya başladı. Altuğ, şimdilerde ise müşteriler tarafından ilgi gören kayısılı künefe talebine yetişmekte zorlanıyor. İçine, isteğe göre gün kurusu veya islimli kuru kayısı da konulan kayısılı künefenin yapım aşaması da diğerlerinden farklı oluyor. Bakır tepsinin altına tereyağı sürüldükten sonra ince kıyılan tel kadayıf seriliyor, ardından toz şekerle harmanlanmış kuşbaşı şeklinde doğranan kuru kayısı ekleniyor, daha sonra üzerine eklenen Antep Fıstıklı tel kadayıfla pişiriliyor.

'TÜRKİYE'DE İLK'

Altuğ, 2 yıl önce Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ve yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği Malatya'da kayısılı künefeyi ustalarıyla birlikte halka arz ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu meslekte yeniyim. 2'nci yılımızda ikinci şubemizi açtık. Yeni şubemizi açarken, 'farklı ne yapabiliriz' diye düşündük Malatya'dayız çünkü. Malatya kayısısıyla künefe yapabilir miyiz diye bir takım çalışmalar yaptık. Deneme- yanılma yöntemiyle kayısıyla antepfıstığının bir arada çok farklı bir lezzet oluşturduğunu gördük. Türkiye'de bir ilk olsun diye Malatya'da kayısılı künefe yapmaya çalıştık. Bunu da başardık ve müşterilerimiz gayet güzel karşılıyor. Biz ağırlıklı olarak kayısıyı düşünüyoruz ama burada kaymağımız, Hatay'dan gelen peynirimiz ve antepfıstığımızla bir araya getirip farklı bir ürün çıkarmaya çalıştık. Ürünü yaparken zorlandık ama almış olduğumuz tepkiler bizi çok daha mutlu etti. Kayısılı künefenin olabileceğini gösterdik. Şu anda çok mutluyuz, gelenler de çok mutlu ve beğeniyorlar. Önce bu ürünü Malatyalılara tattırdık. İl dışından gelenleri de bekliyoruz. Onlara da tattıracağız ama gelenler var çok beğeniyorlar. İnşallah Malatya'ya misafir olan herkese bu yeni ürünümüzden tattıracağız. Kayısılı künefeyi mutlaka denesinler, yapsınlar. Bulundukları bölgelerde beğenileceğini umuyorum. Ancak sadece antepfıstığı ve kayısı demiyoruz. Türkiye bu konuda çok zengin bir bölge ve Karadeniz'in fındığıyla da çok güzel kayısılı fındık, kayısılı fıstık karışımıyla çok güzel künefe çıkabiliyor. Bunu denemelerini tavsiye ederim."

Kayısılı künefeyi tadan müşteriler de tatlının çok farklı ve özel olduğunu söyleyerek kayısının künefeye ayrı lezzet verdiğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Kayısılı künefenin yapılışı

- Kayısının dizilmesi

- Tel kadayıfın serpilmesi

- Antepfıstığının konulması

- Pişirilmesi

- Yücel Altuğ röp.

- Kayısılı künefenin pişirilmiş hali

- Muhabirin anonsu

- Künefe ustalarının çalışması

- Vatandaşlar röp.

- Kullanılan malzemelerden tekli detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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KANSER VE ALZHEİMER'DA ZEYTİNYAĞI UMUDU

Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Eczacı Atilla Totoş, zeytinyağındaki oleuropein ve oleocanthal moleküllerinin, anti kanserojen ve sinir hücrelerini onarması dolayısıyla kanser ve Alzheimer hastalığı tedavilerinde umut verdiğini söyledi.

Kanser ve Alzheimer tedavisiyle ilgili çalışmalar dünya çapında sürdürülürken, bu hastalıkların tedavisindeki en doğal yöntemin, özellikle Akdeniz iklim bölgesinde yaygın olan zeytinyağı olduğu belirtildi. Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Eczacı Atilla Totoş, zeytinin her derde deva olduğunu söyledi. Totoş, yakın zamana kadar zeytinyağının, bünyesinde barındırdığı oleik asit adlı yağ molekülünden dolayı 'kıymetli yağ' olarak değerlendirildiğini kaydetti. Totoş, zeytin ve zeytinyağı bakımından Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğunu ve zenginliğinin işlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Zeytinyağında yüzde 78'lere kadar çıkan oleik asit, badem yağında yüzde 75, fındık yağında ise yüzde 77'ye kadar ulaşır. Zeytinde ve yapısında onu daha önemli kılan başka birtakım moleküller vardır. O moleküllere minör bileşenler denir. Duyusal analizlerde de aromadan sorumlu moleküllerdir. Aynı zaman da şifa verici özellikler de bu moleküllerden gelir. Bu moleküllerin bilinen en yaygın adı polifenollerdir" diye konuştu.

'KANSERLİ HÜCREYE BİRKAÇ MİLİSANİYEDE ETKİ EDİYOR'

Yapılan bilimsel çalışmalara ve hücre yenileyici madde olan oleuropeinin etkilerine dikkat çeken Totoş, "Oleuropein, çekirdek başta olmak üzere ağacın bütün dokularına dağılmıştır. Antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkiye sahiptir. Ancak bu etkilerden daha çarpıcı olan özelliği, antikanserojen olmasıdır. Ulaştığı dokudaki kanserli hücreyi birkaç milisaniye içinde tanıyıp hücre duvarını patlatarak etki eder" dedi.

Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Totoş, zeytin ve zeytinyağında yapılan çalışmalarda her gün yeni bilgilere ulaşıldığını kaydederek, "Zeytinyağının diğer bir zenginliği olan oleocanthal, yapı olarak ibuprofene benzer. Analjezik, antienflamatuar etkiye sahipken asıl çarpıcı özelliği sinir hücrelerini onarması ve iletiyi mükemmelleştirmesidir. Onarım özelliği onu Alzheimer hastalığının tedavisinde umut molekül haline getirir. Şu ana kadar zeytinyağında yağ molekülü olmayan bin 64 molekül tespit edilmiştir. Bu moleküller sayesinde, zeytinyağı mucizevi etkiye sahip oluyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Zeytini sıkıma hazırlama görüntüleri

-Sıkılan zeytinden çıkan yağın görüntüsü

-Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Eczacı Atilla Totoş'un açıklaması

HABER: Burak Alper KUŞ - MUĞLA ()

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İZMİT KÖRFEZİ FLAMİNGOLARLA RENKLENDİ

İzmit Körfezi, göç eden flamingoların mola yeri haline geldi.

Sıcak bölgelere göç eden flamingolar, İzmit Körfezi'nde mola verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı arkasında kuşlar için ayrılan sulak alanda dinlenen göçmen kuşlar, denizin dibini tarayarak karınlarını doyururken, körfez sahilinde renkli görüntüler oluştu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde, 150 farklı kuş türü barınıyor. Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda flamingoları ağırlıyor. Bölgeye gelenler, İzmit Körfezi’ne renk katan flamingoları izliyor.

Görüntü Dökümü

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- Flamingolardan drone görüntüsü

- Flamingoların beslenmesi

- Körfezin etrafında uçmaları

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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