YURT BÜLTENİ -15 

BM’den İdlib’e, 29 TIR insani yardım



Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’nin İdlib kentine insani yardımları devam ediyor.

Reyhanlı’daki lojistik merkezinden yüklenen 29 TIR, İlçe Jandarma Trafik ekipleri ile BM araçlarının eşliğinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından İdlib kentine hareket etti. TIR’lardaki insani yardımların İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-BM araçları

-TIR'lar Cilvegözü'ne gelirken

-Gümrük sahasına girerken

SÜRE: 4'48" -BOYUT: 426 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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Ocağı yakarken sızan gazın alev almasıyla yaralandı



İzmir'in Bornova ilçesindeki bir evde, açık unutulan piknik tüpünden sızan ve mutfağı saran gaz, Hüsniye Arguç'un (65) ocağı yakmak istemesiyle parladı. Arguç, ellerinden ve yüzünden hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tuna Mahallesi 5531 Sokak'ta meydana geldi. Ocağı yakmak için mutfağa giden Hüsniye Arguç, açık unuttuğu piknik tüpünden sızan gazı fark etmedi. Evde yalnız olan Arguç'un çakmağı çaktığı sırada mutfağa dolan gaz alev aldı. Arguç'un elleri ve yüzü hafif şekilde yandı. Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Arguç tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ekiplerden görüntü

- Evden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Bursa sis altında kaldı, seferler iptal oldu

Bursa'da öğle saatlerinde sis etkisinin artmasıyla yüksek yapılar gözden kaybolurken görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düştü. Deniz otobüslerinde ise 8 sefer iptal edildi.

Bursa'da son 3 gündür görülen sisli hava bugün öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Artan sisle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düşerken uzak ve yüksek yapılar görülemez hale geldi. Şehir genelinde trafik ve yaya yoğunluğu azaldı. Şehrin sembolü olan tarihi yapılar da sis bulutunun ardında kaldı. Bursa, İstanbul ve Yalova arasında düzenlenen 8 deniz otobüsü seferi ise BUDO tarafından 'olumsuz hava koşulları' nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan Meteoroji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yağış, ilerleyen günlerde de etkisini sürdürecek.

Görüntü Dökümü:

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-Sis altında kalan yapılardan tarihi eserlerden detaylar

-Yürüyen vatandaşlardan detaylar

Dosya Adı: 0512sis

Süre: 1.53 Boyut:212 MB

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

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Demre'de dev dalgalar sahildeki istinat duvarını yıktı

Antalya'nın Demre ilçesinde üç gündür devam eden olumsuz hava koşulları sonrası denizde oluşan dev dalgalar Sülüklü Sahili'nde istinat duvarını yıkarken, bazı bölümlerin de hasara neden oldu.

Demre'ye bağlı Sülüklü Mahallesi sahilinde dün gece yağmur ve rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Kıyıya vuran dalgalar nedeniyle sahilin doğusunda bulunan yaklaşık 150 metrelik bölümde denizle park arasındaki istinat duvarına zarar verdi. Beton duvarın bazı bölümleri tamamen yıkılırken, bazı bölümleri yan yattı. Sahilin batısındaki yaklaşık 150 metrelik bölümde ise denizle sahil arasındaki taş dolgular ve duvar dev dalgalar nedeniyle yok oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Birimi Sorumlusu Bayram Arıcı, "Toplamda 150 metrelik Sülüklü Parkı'nın istinat duvarı yıkıldı. Yolun batı bölümünde de denizle yol arasındaki istinat duvarı ve dolgu maddeleri yok olmuş durumda. Yarın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden uzman arkadaşlar gelerek inceleme yapacak. Hasarı en kısa sürede gidermeye çalışacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yıkılan duvarı değişik bölümleri

- Dalgaların yok ettiği sahilden görüntüler

213 MB /// 02.18"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), ()

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Gazipaşa'da ev yangını

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki katlı ev üst katında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Gazipaşa Belediyesi'nde memur olarak çalışan Süleyman Tuncer saat 12.30 sıralarında öğle yemeği için Aydın Mahallesi'ndeki evine geldi. 2 katlı binanın üst katındaki evinin kapısını açtığında içeriden duman yükseldiğini fark eden Süleyman Tuncer, kendi çabalarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Alevlerin daha da şiddetlenmesi üzerine Süleyman Tuncer, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alevler kısa sürede büyüyerek evin tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Evinin yanışını büyük bir üzüntüyle izleyen Süleyman Tuncer, "Öğle yemeği için eve geldiğimde kapıyı açtım. İçeriden dumanların yükseldiğini fark ettim. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Ancak biz gelmeden önce zaten yanmaya başlamıştı. Elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Çok şükür canımıza bir zarar gelmedi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan evden genel ve detay görüntüler

- İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi

- Röp: Süleyman Tuncer

59.9 MB /// 00.59"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()

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Uyuşturucu hapları kloze atarken yakalandılar

Bursa'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, uyuşturucu hapları klozete atarken yakalandıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, H.A., Z.A. ve M.O.'nun uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Ekipler şüphelilerin birlikte oturdukları Alemdar Mahallesi'ndeki evlerine baskın yaptı. Sabaha karşı yapılan operasyonda polis şüphelilerin bulunduğu evin kapısını 'koçbaşı' diye tabir edilen balyozla kırmak istedi. İlk kapıyı kıran polisler, arkada bir çelik kapı daha olduğunu görüncü büyük şaşkınlık yaşadı. Bunun üzerine vakit kaybetmek istemeyen polisler pencere camını kırıp içeri girdi. Şüpheliler, satış için hazırladıkları uyuşturucu maddeleri klozete atıp sifonu çekerken yakalandı. Klozete atılan uyuşturucu hapları cezve ile çıkarıp incelemeye alan ekipler, evdeki gizli bölmelerde de 620 ecstasy hap, satışa hazır halde paketlenmiş 50 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.A., Z.A. ve M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü;

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-Uyuşturucu maddelerinin klozetteki görüntüleri

-Uyuşturucu maddelerinin çıkarılışı

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Detaylar

Süre: 2 dakika 6 saniye, Boyut: 235 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

