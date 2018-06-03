YURT BÜLTENİ 14 

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Hakan Çavuşoğlu: Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacak (2)

"BUNLAR MİLLETİ SADECE SEÇİM DÖNEMİNDE HATIRLIYOR"

Seçim bürolarının açılışının ardından Gürsu Belediyesi tarafından yaptırılan 'Gürsu Adrenalin Park' açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin AK Parti iktidarının yaptıklarını küçümsemeye çalıştıklarını öne sürdü. Çavuşoğlu, "AK Parti'nin yaptıklarını balçıkla sıvayamazsınız. Güneş balçıkla sıvanmaz. AK Parti sağlıktan eğitime, ulaşımdan sosyal alandaki yatırımlara kadar hizmet verdi. Bunlar sadece milleti seçim dönemlerinde hatırlıyorlar. Seçim döneminde hatırladıkları millete geçmişte yaptıklarını unutmaları için şirinlik yapıyorlar. Bunların beyanname sayfalarında bir tane FETÖ göremezsiniz. Bir tane PKK göremezsiniz. Bugünlerde kimler kimlerle beraber, bir bakın" dedi.

"BU MİLLET TEMEL PAŞA'NIN APOLETLERİNİ SANA SÖKTÜRMEZ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i eleştirmesine değinen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Başarılı operasyonlara imza atan komutanın apoletlerini sökecekmiş gafil. Bu millet sana onu söktürmez. Ben eminim ki teröristler onun apoletlerini sökmek ister; sen necisin, sen kimsin? Suçu ise cumhurbaşkanının katıldığı yemeğe onun da katılmasıymış. Ne yapsaydı milletin seçtiği cumhurbaşkanına sırtını mı dönseydi. Eskileri özlüyorsunuz değil mi? Eskiden apoletliler siz ne zaman isterseniz devreye girer vesayeti kurar iktidarı ele alırdınız. Yok öyle yağma. Bundan sonra çalışacaksınız. Proje göstereceksiniz, milleti ikna edeceksiniz. Öyle alırsınız iktidarı. Onu da yapamayacaksınız. Çünkü dün ne yaptınız ki. Terörist cenazesinde ağlayanlar, bugün bizim karşımızda vatan millet sevdalısı kesiliyorlar. Dün vatan bölünmez sözünden tiksindiğini söyleyenler, bugün Türkiye'de milletin iradesini temsil etmek için ortaya çıkıyorlar. Kimi kandırıyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan parkı gezen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, trap ve okçuluk poligonunda atış yaptı.



Görüntü Dökümü:

-Açılışı yapılan tesisten görüntüler

-Protokolden görüntüler

-Hakan Çavuşoğlu konuşması

-Tesisleri gezmesi

-Atış ve ok atması

-Detaylar

Süre: 5 dakika 55 saniye Boyut: 662 MB

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AK Parti Sözcüsü Ünal: 15 Temmuz, 24 Haziran'da sonsuza kadar bitecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, 15 Temmuz 2016'da başlayan sürecin devam ettiğini belirterek, "15 Temmuz, 24 Haziran günü bu millet tarafından sandıkta sonsuza kadar bitirilecek Allah'ın izniyle" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ünal, gazeteci Niyazi Kara'nın annesi Fatma Kara için Kahramanmaraş'ta düzenlenen cenaze törenine katıldı. Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Niyazi Kara ve yakınlarına baş sağlığı dileyen Ünal, esnafı ziyaret etti. Esnaftan ve müşterilerden 24 Haziran'da yapılacak seçimler için AK Parti'ye oy isteyen Ünal, girdiği mağazada bir çocuğa şapka, başka birine de pantolon alarak, hediye etti. AK Parti'li Ünal, esnaf ziyaretinin ardından Dulkadiroğlu İlçe Seçim Bürosu'nu ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin de eşlik ettiği Ünal, Türkoğlu'da ilçe sakinlerine seslendi. Ünal, "15 Temmuz'da başlayan sürecin devam ettiğini hep birlikte görüyoruz. 15 Temmuz ne zaman bitecek? 15 Temmuz, 24 Haziran günü bu millet tarafından sandıkta sonsuza kadar bitirilecek Allah'ın izniyle. 15 Temmuz'un öncesi de var biliyorsunuz. Şimdi ekonomik olarak saldırıya devam ediyorlar. Batmış Yunanistan'ın kredi notunu yükselten kredi derecelendirme kuruluşları, şu anda G-20 içerisinde en büyük, en yüksek büyüme oranına sahip Türkiye'nin kredi notunu düşürüyor. Biz, şu anda dünyada yapılan 10 büyük yatırımın 6'sını yapan ülkeyiz. Bankacılık sektörüyle ilgili bir sorunumuz yok. Şu anda bizim borçlarımızın gayri safi milli hasılaya oranı ülkeler açısından en düşük ülkeyiz; ama buna rağmen devam ediyorlar. Ne zaman bitecek? İnşallah sandıkta bu millet 'Büyük ustayla yola devam' diyecek, Osmanlı tokadını patlatacak ve bu iş bitecek kardeşlerim" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ünal, konuşmasının ardından çocuklara oyuncaklar dağıtıp, ilçe esnafını ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahir Ünal'ın Niyazi Kara'ya başsağlığı dilemesi

- Cenaze namazının kılınması

- Mahir Ünal'ın camiden ayrılması

- Esnafı ziyaret etmesi

- Çocuğa şapka hediye etmesi

- Vatandaşa pantolon alması

- Seçim bürosunu ziyaret etmesi

- Türkoğlu'nda konuşması

- Çocuklara oyuncak dağıtması

- Esnaf ziyareti

(KJ: Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 408 MB



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Adana şehidini uğurladı



Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana),