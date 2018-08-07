YURT BÜLTENİ -10

Kayyum atanan ilçede, 1 olan park sayısı 36'ya çıktı



Bitlis'in Güroymak ilçesinde, kayyum belediye başkanının göreve gelmesiyle birlikte ilçenin değişik bölgelerine 35 park yapıldı.

Güroymak ilçe belediyesine kanun hükmünde kararnameyle atanan Kaymakam Alibeyoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte, daha önce sadece 1 park bulunan ilçeye 35 park kazandırıldı. Park açılışı yapıp incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, yapılan çalışmalarla ilçenin çehresinin değiştiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Belediyecilik adına yapılması gereken hizmetlerin en güzelini, en modern şartlarda bu ilçemizin aldığını hep birlikte görüyoruz. Gördüğünüz gibi Güroymak Belediyesi çalışıyor, çalışınca da oluyor. Spor alanları, park alanları ve eğitim alanları ile ilgili açılışlar yaptık. Yaklaşık 150 dönüm alan üzerinde kurulu olan mesire alanının da açılışını yaptık. Güroymak ilçesi, 32 yıllık bir geçmişe sahip bir ilçemiz. Bu ilçemiz, bugüne kadar görmediği hizmetleri kaymakamlığımız ve belediye başkanlığı sayesinde gördü. Daha önce ilçede sadece 1 park varken, bugün park sayısı 36’ya çıkmış. Üç, dört tane oyun grubu varken, bu sayı 51’e çıktı. Basket sahası ile futbol sahaları ile belediyecilik adına yapılması gereken hizmetlerin en güzelini, en modern şartlarda bu ilçemizin aldığını hep birlikte burada görüyoruz. Belediye Başkan Vekilimiz 150 dönüm arazi üzerine yeni bir mesire alanı yaptırdı. Böyle güzel bir mesire alanında ilçemize kazandırdığından dolayı kendisini de huzurlarınızda kutlamak istiyorum. Hep söylüyoruz, devletin sağlamış olduğu bu imkanları bu millete hizmet noktasında nelerin olduğunu hep birlikte şahit oluyoruz. Vatandaşımız nefes alacağı, vakit geçireceği, eğleneceği bir hizmet kazandırıldı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun parklarda incelemelerde bulunması

-Parklardan detaylar

-Park açılışı

-Çocukların açılan parklarda oynamaları

-Mesire alanının tabelasından detaylar

-Vali ve beraberindekilerin Mesire alanı açılışı

-Mesire alanından detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

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Şampiyonlardan basın toplantısı



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 30 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘CMAS 20’inci Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonasında’ başarı gösteren Muhammed Emin Bay ile Tuğcan Kaytar, basın toplantısı düzenledi.

Beylikdüzü’nde yapılan Avrupa Şampiyonası’nda Muhammed Emin Bay 4 dalda kazandığı Avrupa şampiyonluğu ve Tuğcan Kaytar ise 2 dalda Avrupa ikinciliği, 1 dalda Avrupa üçüncülüğü başarısı gösterdi. Geçen yıl Gençler Dünya Şampiyonu olan milli sporcu Muhammed Emin Bay, bu şampiyonada 400 metre, 800 metre, 1500 metre su üstünde ve 6 bin metre açık su yarışında Avrupa şampiyonu olurken, Tuğcan Kaytar ise 100 ve 200 metre su üstünde gümüş, 50 metre su üstünde bronz madalya aldı.

Alleben Yüzme Havuzunda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğu ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Bay, 7 yıl önce yüzme sporuna başladığını aktararak, “İlk başladığımda çok heyecanlıydım. Bu heyecanım beni mutlu ediyordu. Zaten bir işte mutlu olmazsak başarı hiçbir zaman gelmez. Ben çok çalışıp çok hırslandım. Avrupa ve dünya şampiyonlukları için bu işi isteyerek yaptığım için başarılar da arka arkaya geldi. Son yarışta yeni paletle yüzdüm çok zorlandım. O kadar çok acı çektim ki ağlayarak yüzdüm. Yarış bittiğinde gözlüğümün içi gözyaşı doluydu. Ben ailemden vatan ve bayrak sevgisi aldım. Bu acıya rağmen ülkem ve bayrağım için yüzdüm gururluyumö dedi.

Tuğcan Kaytar ise beklemediği bir başarıya imza attığını ifade ederek, "Geçtiğimiz yarışta 2 gümüş, 3 bronz madalya aldım. Türkiye rekorları kırdım. Ben bu yarışta bu kadar başarı alacağımızı beklemiyordum. Ama büyük başarı aldık, çok iyi olduö diye konuştu.

Başarılı sporcuları tebrik eden Rıdvan Fadıloğlu da başarının ekip işi olduğunu belirterek, "Bir başına başarı elde etmek mümkün değildir. Bu iş ekip işidir, yalnızca fiziki mekanların olmasıyla da olmuyor. Bu işlerde bir bütünün parçası olmak esastır. Göreve geldikten sonra bu yüzme havuzlarını faaliyete geçirdik. Önemli olan bu mekanları yapmak değil, bunların sürdürülebilir olmasıydı. Bir yerde disiplin varsa başarı ondan sonra gelir. Burada hocalarımızın yanı sıra velilerimiz de önemliydiö şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından genç sporcular Muhammed Emin Bay ve Tuğcan Kaytar, başkan Fadıloğlu’na Avrupa Şampiyonu Bay, şampiyonluk sonrası salonda göndere çekilen Türk bayrağını Fadıloğlu'na hediye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Tuğcan Kaytar'ın konuşması

- Muhammet Emin Bay'ın konuşması

- Rıdvan Fadıloğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 478 MB

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Karacabey’de alkollü mekanlar şehir dışına taşınıyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinde şehir içinde faaliyet gösteren içkili mekanlar şehir dışına taşınacak. Bu amaçla başlatılan proje kapsamında içkili mekanlar için belirlenen yeni alanda inşaatlara başlandı.

Karacabey Belediye Başkan Ali Özkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde kronikleşen sorunlardan biri de şehir içerisindeki alkollü mekanlardı. Bu mekanların çalışma saatleri, gürültüleri ve orada çalışan personeliyle çevremize, ilçemize verdiği rahatsızlık şikayetlere neden oluyor. Bu soruna çözüm bulmak adına çeşitli kurumlarla, işletme sahipleriyle ve vatandaşlarla yaptığımız uzun süreli görüşmeler neticesinde bu mekanları Yeniköy yoluna, ilçenin dışına taşıma konusunda mutabakat sağladık. İnşaatlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yıl sonunda bu işletmeleri oraya taşımayı düşünüyoruz. Böylece Karacabeyimizde alkollü mekanlar belli bir bölgede toplanmış olup, şehir dışına aktarılmış olacak. Böylece kronikleşmiş bir sorunu da çözmüş olacağız. Bu proje diğer ilçelere de örnek olacak’’ dedi.

Karacabey Belediyesi tarafından hazırlanan projede, 24 dönümlük bir arazi üzerinde, her biri açık ve kapalı 482 metrekarelik 19 adet işyeri yer alıyor. Ayrıca mevcut alanda ortak kullanıma hizmet verecek bir taksi durağı, lokanta ve hazır yiyecek satan bölümlerin de olacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aalkollü mekanlar için yapılan inşaat

-Genel görüntü

-Başkan özkan açıklama

Boyut: 148 mb

Süre:2,55

Haber/Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

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Kalker ocağı için yapılan ağaç kesimine tepki

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı kırsal Alaniçi ve Göktepe mahallelerine yakın ormanlık alanda kurulması planlanan kalker ocağına verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir' kararına karşı açılan iptal davası sürerken, ocağın kurulması planlanan bölgede onlarca çam ağacı kesildi. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ve vatandaşlar, ağaçların kesildiği bölgeye giderek bu duruma tepki gösterdi. Başkan Şahin, "Mahkeme sonucunu bekleyin. Taşsız mı kaldınız? Yazık bu doğaya" dedi.

Menemen'in kırsal Alaniçi ve Göktepe mahallelerine yakın bir bölgede, 85 bin 990 metrekarelik alanda kalker ocağı kurulması için işletme ruhsatı verildi. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'ÇED gerekli değildir' kararı çıktı. Karara karşı İzmir 6'ıncı İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldı. Mahkeme, 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti. Ardından şirket proje alanını küçülterek yeniden 'ÇED gerekli değildir' kararı aldı. Avukat Suna Geçici, bu kararın iptali için de dava açtı. İzmir 2'inci İdare Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlanmadan, ocağın kurulması planlanan bölgede onlarca çam ağacı kesildi.

Duruma tepki gösteren çevreciler, mahalle sakinleri ve Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, ağaçların kesildiği alana gitti. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, birçok ağacın kesildiği görüldü. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, kalker ocağının açık işletme yöntem ile çalıştırılacağını, yılda yaklaşık 500 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. Günde 200 kamyon malzemenin açık ocak dışına nakledileceğini belirten Şahin, işletmede üretim için delme ve patlatma yönteminin kullanılacağını, çalışmalar esnasında çıkacak olan tozun da tarım bölgesi olan Menemen'i ciddi anlamda etkileyeceğini söyledi.

DEPREM BÖLGESİ UYARISI

Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, projenin birinci derecede deprem bölgesi olan İzmir için ayrı bir tehdit oluşturduğuna değinerek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu bölgede hayata geçirmeyi planladığı, bölge için büyük öneme sahip olan sulama barajı projesi, yıllardır ÇED raporuna takılıyor. Bölge için getirisi olmamasının yanı sıra yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklar açısından bir tehdit barındıran maden ocağının kurulmasına izin verilmesi son derece manidar. Burada bir maden ocağının işletilmesinin ardından diğerlerine de örnek teşkil edecek ve çevremizin geleceği tehlike altına girecek" dedi.

Avukat Suna Geçici de ağaçların kesiminin durdurulması talebiyle İzmir 2'inci İdare Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı. Geçici, aksi haalde geri dönülemeyecek bir durum yaşanacağını belirtti. Avukat Diler Bosut Güven de projenin hukuka aykırı şekilde yapıldığını savundu. Bölgenin Karagöl'e yakın olduğunun altını da çizen Güven, mahkeme kararının beklenmesi gerektiğini söyledi.

Alanda yapılan açıklamanın ardından, vatandaşlar ve çevreciler dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Menemen'in Alaniçi ve Göktepe mahallelerine yakın olan bölgede kesimi yapılan ağaçlardan görüntü

-Vatandaşların toplanması ve bölgeye doğru yürümesi

-Ağaçların kesildiği alanda yapılan inceleme

-Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN -Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()



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Başkan Gül, kiralık makam aracını iade etti, parasını cebinden ödeyip yenisini aldı

Antalya Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, kamuda tasarruf tedbirlerinin alınacağının açıklanmasının ardından, belediyenin kiraladığı makam aracını iade etti. Makam aracı olarak kullanacağı otomobili, parasını cebinden ödeyerek satın alan Başkan Gül, yakıt parasını ödeyeceğini de ktaydetti.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamuda tasarruf tedbirlerini almaya başladıklarını açıklamasının ardından, belediye tarafından kiralanan makam aracını iade ederek, yerine parasını cebinden ödeyerek otomobil satın aldı. Başkan Gül, otomobilin mazot parasını da kendisinin karşılayacağını kaydetti.

Bakan Albayrak'ın tasarruf tedbirlerine başladığını aktaran Başkan Gül, "Ülkemizin de buna ihtiyacı vardı. 1995 yılında belediye başkanıyken, 'makam araçlarımızı bırakalım' diye bir açıklamam olmuştu. O 5 yıllık dönemde makam aracımı kullanmamıştım. Bakan Bey ilk tasarruf tedbirlerini de belediyelerden başlattı. Ben de örnek olmak üzere, bunu başlattım. Aracımı kendim satın aldım. Yakıtını kendim koyuyorum. Sadece belediyenin şoförleri arabamda çalışıyor ki doğal olarak öyle olması lazım. Bunun Türkiye'ye örnek olması lazım" dedi.

Milyon liralık araçlara binme gibi lüksleri olamayacağını söyleyen Gül, "Benim zaten hiç olmadı. 1994 yılında belediye başkanlığı dönemimde eski bir Mercedes vardı. Burada durdu. Yeniden seçildiğim zaman yeni 2005 model bir araç vardı. O burada durdu. Ama benim kullandığım kiralık bir minibüstü. Ben onu da tasarruf tedbirlerinde bıraktım. Şimdi de daire müdürlerimiz saat 17.00'den sonra makam araçlarını hiç kullanmayacak. Başkan yardımcılarımız da kullanmayacak" diye konuştu.

Kemer Belediyesi olarak bunun önünü açtıklarını belirten Başkan Gül, "İnşallah bundan sonra da bütün belediyelerimiz, halkın belediyesi, halkın içerisindeysek biz halka örnek olmak zorundayız. Halk burada sıkıntı çekerken bizim o tür makam araçlarıyla gece gündüz cirit atmamızın çok doğru olduğunu düşünmedik. Kemer Belediyesi olarak, ben de Belediye Başkanı Mustafa Gül olarak buna karar verdik. Bundan sonra kendi aracımla yakıtımı da kendim koyarak görevimi yapmaya devam edeceğim" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kemer yazısı detay

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül açıklama

Araç ruhsatındaki aracın sahibinin yazılı olduğu yer detay

Aracın belediyenin önünden ayrılması detay

02:02 dakika ve 395 MB

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()