Yunus ekip motosikleti, otomobil ile çarpıştı: 2 polis yaralı

Ankara'da, otomobille çarpışan motosikletli 'Yunus' ekibindeki 2 polis memuru yaralandı. Polislere, ilk müdahaleyi olay yerinde meslektaşları yaptı.



Kaza, saat 16.00 sıralarında, Çankaya ilçesine bağlı Söğütözü Mahallesi'ndeki AK Parti Genel Merkezi önünde meydana geldi. Motosikletli 'Yunus' ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Çukurambar Mahallesi yönüne giderken, aynı yöndeki Murat G.'nin kullandığı 06 AC 9772 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Motosiklet ve otomobilde de hasar oluştu. Yaralanan polislere, kaza yerine gelen meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

- Yaralı polis memurlarından görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Meslektaşlarının yaralılara müdahalesi

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA-