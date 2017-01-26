Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor

FETÖ Terör Örgütü'nün 15 Temmuz Darbe Girşimi'nin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından 8 darbeci askerin, Yunanistan'dan iadeleri yeniden istendi. Şüphelilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla İnterpole yazı yazılmasına da karar verildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ



Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 8 darbeci askerin tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği 8 darbeci asker hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Karar, Yunanistan adli merciler ulaştırılması için Adalet Bakanlığı'na bugün gönderildi.

İNTERPOLE YAZI YAZILMASINA KARAR VERİLDİ



Öte yandan hakimlik, darbecilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla İnterpole yazı yazılmasına da hükmetti.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ TESPİT EDİLDİ



15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı Terör Örgütü tarafından darbe kalkışması gerçekleştirildi. Darbe kalkışması esnasında 14306 Kuyruk No'lu UH-1 Tipi Helikopter ile 4. Kara Havacılık alayında havalanarak Marmaris İlçesi'ne hareket eden ve burada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan ekibin başındaki şüpheliler Kurmay Albay Pilot Ali Aktürk ve Kurmay Pilot Yarbay Davut Uçum'a ait telefon numaraları ile bu kalkışmanın başka bir ayağında görev yaptıkları tespit edilen ve kalkışmanın engellenmesi sonucu Yunanistan'a firar eden şüpheliler Kurmay Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik, Kurmay Pilot Binbaşı Ahmet Güzel , Astsubay Başçavuş Mesut Fırat ve Kurmay Yüzbaşı Feridun Çoban'a ait telefon numaralarıyla karşılıklı görüşmeler yapıldığı tespit edilmişti.



DIŞİŞLERİNDEN SERT TEPKİ



DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 8 darbeci hakkındaki iade talebihih Yunan yargısı tarafından reddedilmesi ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamada, " Türkiye'de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden 248 vatandaşımızı şehit eden, 2193 vatandaşımızı da yaralayan bir darbe girişiminde aktif rol alan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz. Yunan yargısının bu tavrı, uluslararası hukuk normlarına ve ilkelerine aykırı şekilde suçluların cezasız kalmasına ve mağdurların da haklarının ihlaline yol açmaktadır" denildi.





Dışişleri Bakanlığı tarafınran yapılan yazılı açıklama şöyle; "Demokratik anayasal düzenimize karşı 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine katılan sekiz darbeci hakkındaki iade talebimiz Yunan yargısı tarafından reddedilmiştir. Türkiye'de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden 248 vatandaşımızı şehit eden, 2193 vatandaşımızı da yaralayan bir darbe girişiminde aktif rol alan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz. Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak üzere Türkiye'yi hedef alan terör örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamlarının bu kararıyla, müttefik ve komşu bir ülke olarak Yunanistan'ın terörle ve suçla mücadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaçındığı bir kez daha görülmüştür. Yunan yargısının bu tavrı, uluslararası hukuk normlarına ve ilkelerine aykırı şekilde suçluların cezasız kalmasına ve mağdurların da haklarının ihlaline yol açmaktadır. Geçmişinde darbeler yaşamış bir ülke olarak Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür. Yunan yargısının bu kararına karşı tüm hukuk yolları kullanılarak, suçluların iadesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerimiz devam edecektir. Siyasi saiklerle alındığı düşünülen bu kararın ikili ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında işbirliğimiz ve diğer ikili/bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımız üzerindeki etkileri de kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır."

ANKARA, (DHA)

8 DARBECİ ASKER VE RÜTBELERİ



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1- Kurmay Pilot Binbaşı Gençay Böyük, 2-Kurmay Pilot Binbaşı Ahmet Güzel, 3- Kurmay Pilot Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, 4-Kurmay Pilot Yüzbaşı Feridun Çoban, 5-Kurmay Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik, 6-Kurmay Pilot Yüzbaşı Uğur Uçan, 7-Astsubay Kıdemli Başçavuş Mesut Fırat, 8-Astsubay Kıdemli Başçavuş Bilal Kurugül