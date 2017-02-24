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Yüksekova'da çığ yolları kapattı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Güvenli Köyü yoluna çığ düştü. Ekipler yolu ulaşıma kapatan tonlarca karı temizlemek için büyük çaba gösteriyor.

Yüksekova'da çığ yolları kapattı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Güvenli Köyü yoluna çığ düştü. Ekipler yolu ulaşıma kapatan tonlarca karı temizlemek için büyük çaba gösteriyor.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışının ardından kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için seferber olan ekipler, bir yandan da çığlarla mücadele ediyor. İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Güvenli Köyü yoluna önceki gün çığ düştü. Yolu ulaşıma kapatan tonlarca karı temizlemek için İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri bölgeye gitti. Yüksekliği yaklaşık 6 metreyi bulan karı temizlemek için yoğun çaba gösteren ekipler, çok yavaş bir şekilde ilerleyebiliyor. Kardan tünneler arasında çalışma yapan ekipler, yolu ulaşıma açmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Çığ nedeniyle köylerinin yolunun kapanmasının kendilerini perişan ettiğini belirten Hakka Bala, "Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Kış bizim için çok zor geçiyor. Yol kapanınca mezralarımızda bulunan hayvanlara yem götüremiyoruz. İnşallah en kısa sürede yolumuz yeniden ulaşıma açılır" dedi.


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