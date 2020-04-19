Yüksekova'da 1 askerimiz şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli Piyade Er Abdullah Çam'ın şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli Piyade Er Abdullah Çam'ın nöbet esnasında rahatsızlandığını, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
MSB’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
* Hakkâri/Yüksekova bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı mesajı yayımladı.
Akar’ın mesajında, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri yer aldı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016