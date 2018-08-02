Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. ANKARA ()
02 Ağustos 2018 Perşembe 15:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
ANKARA ()
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