YSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi (5)

YSK BAŞKANI GÜVEN: YARGI SÜRECİ SONA ERDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bina çıkışında açıklamada bulundu. Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili olarak, "Yargı süreci sona erdi. YSK 11 yüksek mahkeme üyesiyle ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi. Bu kararları da size yazılı olarak ilettik. Söyleyeceklerim bu kadar." diye konuştu. Güven yaptığı bu kısa açıklamalanın ardından soru almadan aracına binerek YSK'dan ayrıldı.

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-Başkan Güven'in açıklaması

Haber-Kamera: ANKARA/