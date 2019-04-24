YSK'dan Maltepe kararı

YÜKSEK Seçim Kurulu, (YSK) MHP’nin Maltepe Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yaptığı itirazda ara karar verdi. YSK, 970 kişinin kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görevlendirildiği iddialarının araştırılmasına karar verdi.



YSK, Sadi Güven başkanlığında saat 14.00'te toplandı. Kurul bugün, MHP’nin Maltepe ve AK Parti’nin Büyükçekmece itirazlarını ele aldı. YSK, MHP’nin Maltepe Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında yaptığı olağanüstü itiraz hakkında ara karar verdi. Kurul, MHP’nin dilekçesinde öne sürülen, 970 kişinin kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görevlendirildiği iddialarının araştırılmasına karar verdi.



Ara karara göre, Maltepe 1 ve 2'nci İlçe Seçim Kurulları, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiğini YSK’ya bildirecek. Öte yandan, bu listeler dışında görevlendirme yapılmışsa hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığı ve bu kişiler arasından mazeret bildirerek seçim günü göreve gelmeyen varsa bunların listesi YSK’ya iletilecek.



KISITLI SEÇMEN İDDİASI



YSK, ara kararında, MHP’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde öne sürülen bir diğer unsur olan 2 bin 308 kısıtlı seçmenin seçimlerde oy kullandığı iddiası hakkında da hükme vardı. Kurul, AK Parti’nin itirazına ilişkin dün verdiği ara kararında bu konuda bilgi ve belge istendiğini belirterek, yeniden bilgi istenmesine yer olmadığına hükmetti. YSK, Maltepe 1 ve 2'nci İlçe Seçim Kurulları tarafından söz konusu bilgi ve belgelerin 5 gün içerisinde hazırlanmasını istedi. Ayrıca, MHP'nin 117 sandık kurulu başkanının akraba olduğu iddiasının ise Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce araştırılmaya başlandığı öğrenildi.



BÜYÜKÇEKMECE İTİRAZI



YSK, AK Parti’nin Büyükçekmece itirazı hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin dün verilen ara kararın sonucunun beklenmesine karar verdi.