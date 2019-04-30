YSK'dan HDP'nin itirazına ikinci ret

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlere mazbata verilmemesine ilişkin HDP'nin ikinci itirazı da reddedildi.



YSK, Sadi Güven başkanlığında saat 14.00'te toplandı. Toplantıda, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen kişilerin belediye başkanı seçilmesinin ardından seçimi ikinci sırada bitiren adaylara mazbata verilmesi yönündeki YSK kararına, HDP'nin ikinci itirazı görüşüldü. YSK tarafından HDP'nin ikinci başvurusu da reddedildi. HDP'nin ilk itirazı da 18 Nisan'da karara bağlanıp, kabul edilmemişti.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, ()