YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 milyon 330 bin 823 oy aldığını ifade etti.



YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği kesin sonuçlarını açıkladı. YSK Başkanı Sadi Güven düzenlediği basın toplantısında sonuçları açıkladı. Açıklamaya göre, geçerli 50 milyon 68 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823'ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan'ı 15 milyon 340 bin 321 oyla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce takip etti. HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 30, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek ise 98 bin 955 oy aldı.

MİLLETVEKİLİ SONUÇLARI



YSK Başkanı Güven, milletvekili kesin seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin 295, CHP'nin 146, HDP'nin 67, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 43 milletvekili çıkardığını belirtti. Kesin seçim sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 42.56, MHP yüzde 11.10, CHP yüzde 22.65, HDP yüzde 11.70, İYİ Parti yüzde 9.96 oy aldı.



'VATANDAŞLARIMIZ SONUÇLARI GÖREBİLECEKLER'



YSK Başkanı Güven, konuşmasında şunları söyledi:

"Şu andan itibaren tüm vatandaşlarımız, tüm Türkiye sandık sonuç tutanaklarını, taranmış örneklerini görebileceklerdir. Yine vatandaşlarımız sayım döküm cetvelini, ilçe seçim kurulunun tuttuğu birleştirme tutanaklarını da görebileceklerdir."

YSK Başkanı Güven, açıklamasının ardından bir basın mensubunun sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını bugün saat 18.30'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim edeceğini söyledi.