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YSK Başkanı Sadi Güven: 5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız

Gökhan CEYLAN,  Muhammet BAYRAM, ANKARA () - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yurtiçi tutanaklarının yüzde 100'ünün sisteme girildiğini belirterek, "Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oylar 50 milyon 65 bin 080,...

YSK Başkanı Sadi Güven: 5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız

Gökhan CEYLAN,  Muhammet BAYRAM, ANKARA () - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yurtiçi tutanaklarının yüzde 100'ünün sisteme girildiğini belirterek, "Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oylar 50 milyon 65 bin 080, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu oy ise 26 milyon 328 bin 042. " dedi.

Güven şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsaydı cuma günü itirazları değerlendirip kesin sonuçları açıklayacaktık. Ancak birinci turda sonuçlandığı için milletvekili seçimindeki süreci burada işleteceğiz. Bu önümüzdeki hafta, 4 Temmuz itibari ile bizde sonuçlanacak. 5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız. Biraz önce Yüksek Seçim Kurulu bu şekilde karar aldı. Sandık sonuç tutanaklarının hemen hemen yüzde 100'ünü biz girdik. Şu an itibari ile 41 tane gümrük kapısında sandık sonuç tutanağı sisteme girilmedi. Yüzde 99,98 oranında sandık sonuç tutanaklarını taramak suretiyle sisteme girip, siyasi partilerimizle paylaştık. Yurtiçi tutanaklarının yüzde 100'ü sisteme girmiş vaziyette, buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oylar 50 milyon 65 bin 080, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu oy ise 26 milyon 328 bin 042. 

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Haber - Kamera: Gökhan CEYLAN,  Muhammet BAYRAM, ANKARA ()

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