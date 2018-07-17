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Yozgat'ta 8 milyon yıllık mamut çene kemiği fosili bulundu

YOZGAT'ın Şefaatli ilçesinde tarlasını işleyen bir çiftçi, yaklaşık 8 milyon yıllık mamuta ait olduğu düşünülen çene kemiği fosili bularak Yozgat Müzesi Müdürlüğü’ne teslim etti. Yozgat Müzesi Müdürü Hasan Şenyurt, bir...

Yozgat'ta 8 milyon yıllık mamut çene kemiği fosili bulundu

YOZGAT'ın Şefaatli ilçesinde tarlasını işleyen bir çiftçi, yaklaşık 8 milyon yıllık mamuta ait olduğu düşünülen çene kemiği fosili bularak Yozgat Müzesi Müdürlüğü’ne teslim etti.

Yozgat Müzesi Müdürü Hasan Şenyurt, bir çiftçinin tarlasında bulduğu fosilin, kendilerine teslim edildiğini ve incelemeye başladıklarını söyledi. Yozgat’ın değişik bölgelerinde daha önce birkaç fosil bulunduğunu ancak bir mamut veya file ait olduğu düşünülen bir buluntuya rastlamadıklarını belirten Şenyurt, şu bilgileri verdi:

"Yozgat’ın fosil yatakları açısından çok zengin olduğu biliniyor. Ancak son 3 yılda fosiller konusunda Yozgat'ta bir çalışma yapılmaya başlandı. Ahi Evran Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cem Erkman hocamız Yozgat'taki omurgasız fosil yataklarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu da Yozgat için yeni bir gelişme oldu. Bu şekilde büyük bir antik fil veya mamut iskeleti şimdiye kadar çıkmamıştı."

Şenyurt, bulunan fosilin 8 ila 9 milyon yıllık olduğunun tahmin edildiğini belirterek şöyle konuştu:
“Artık mamutun iskeletleri tamamen taşlaşmış ve fosil haline gelmiş. Bu diş parçasıyla ilgili gerekli incelemeleri Ankara Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi'ndeki farklı hocalarımıza gösterme imkanımız olacak. Bundan sonra Yozgat bölgesinde antik dönem yaşamış hayvanlarla ilgili çalışma yapılamasını umuyoruz. Fosiller birçok müzelerde sergilenen eserlerimizden. Türkiye’deki değişik kültür bakanlığında bu şekilde ayağa kaldırılmış çok büyük boyuttaki antik mamut, balina, dinozor türlerinin iskeletleri ziyaret potansiyeli açısından çok önem taşıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde Şefaatli ilçemizde bulunan mamut veya fildişi ile ilgili çalışmaları geliştireceğiz.”
Tarlasını sürerken fosilin traktörün arkasındaki tarım aletine takıldığını belirten çiftçi Alper Düşünceli ise, “Fosilin çene kemiğini buldum. Devamının da olduğunu düşünerek, bulduğum bölgede tarla işlemeyi durdurdum. İnşallah Yozgat turizmine bir katkım olur” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Fosilden görüntüler
-Müze müdürünün konuşması
-Çiftçinin konuşması

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

 

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