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YOLDA UYUYAN KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ SAVCLIK TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILDI
Çağatay KENARLI İSTANBUL, () Ümraniye'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sürücü savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ümraniye'de...
GÜNDEM 09.10.2019, 13:03
Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()
Ümraniye'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sürücü savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ümraniye'de 7 Ekim'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücüyü yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis çalışmalarında aracın plakasından 27 yaşındaki Hasan Ç.'ye ulaştı. Polis ekipleri dün Hasan Ç.'yi Sancaktepe İnönü Mahallesi'nde bulunan evinde gözaltına aldı. Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Hasan Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Görüntü dökümü:
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-ARŞİV görüntü
-Şüphelinin emniyete getirilmesi
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