YOLDA UYUYAN KÖPEĞİ EZDİ, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ
ANIL UÇAN/İSTANBUL,() İstanbul Ümraniye'de arabasıyla sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü pes dedirtti. Mahalle sakinleri tarafından veterinere götürülen köpek kurtarılamadı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye...
ANIL UÇAN/İSTANBUL,()
İstanbul Ümraniye'de arabasıyla sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü pes dedirtti. Mahalle sakinleri tarafından veterinere götürülen köpek kurtarılamadı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün 15.20'de Ümraniye'de gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracıyla seyir halinde olan bir kişi yolda uyuyan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti. Köpek, aracın sağ arka lastiği ile yer arasına sıkıştı. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ağır yaralanan köpek, can havliyle kaçtı. Mahalle sakinleri tarafından bir süre sonra yaralı şekilde bulunan köpek veterinere götürüldü. Köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Görüntü Dökümü
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Köpeğin sokakta uyuması
-Aracın köpeği ezmesi
-Köpeğin aracın altından kurtulması
-Köpeğin yaralı halde kaçması
-Genel detaylar
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