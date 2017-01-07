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YOLDA BIRAKTIKLARI ARAÇLARINI ALMAYA GELDİLER

 - Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle otobüs ve minibüsler trafikte kalınca vatandaşlar yoğun kar yağışı altında yürümek zorunda...

YOLDA BIRAKTIKLARI ARAÇLARINI ALMAYA GELDİLER

 -

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle otobüs ve minibüsler trafikte kalınca vatandaşlar yoğun kar yağışı altında yürümek zorunda kaldı. Yollar kapanınca vatandaşlar araçlarını yol kenarına bıraktı. Yollar otoparka döndü. TEM Otoyolunda yol kenarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar akşam bıraktıkları otomobilleri almaya geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Basın ekspres yolu

-Yol kenarında bekleyen araçlar

-Sürücü ile röp

-Kar temizleme çalışmaları

-TEM otoyolundan görüntüler

-Yoğun kar yağışı

-Yol kenarındaki araçlar

-Mahmutbey gişeler

-Yol kenarındaki araçlar

-Araç sürücüsü ile röp

-Detaylar

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