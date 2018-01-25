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YOLCULARIN "DOLU METROBÜS" İSYANI; SEFERLER BİR SÜRE YAPILAMADI

İSTANBUL Avcılar Metrobüs Durağında, akşam iş çıkışı oluşan yoğunluk nedeniyle metrobüs araçlarının dolu gelmesine yolcular isyan etti. Durumu protesto eden yolcular mettrobüs yolunu kapattı. Zincirlikuyu istikametinde yaklaşık 15...

YOLCULARIN "DOLU METROBÜS" İSYANI; SEFERLER BİR SÜRE YAPILAMADI

İSTANBUL
Avcılar Metrobüs Durağında, akşam iş çıkışı oluşan yoğunluk nedeniyle metrobüs araçlarının dolu gelmesine yolcular isyan etti. Durumu protesto eden yolcular mettrobüs yolunu kapattı. Zincirlikuyu istikametinde yaklaşık 15 dakika seferler yapılamazken metrobüs araçları uzun kuyruklar oluşturdu.
Avcılar Merobüs Durağı'nda saat 20.00 sıralarında Zincirlikuyu istikametine giden metrobüsülerin dolu olması durakta bekleyen yolcuları isyan ettirdi. Bir grup yolcu, metrobüs araçların önüne geçerek yolu kapattı. Yaklaşık 15 dakika boyunca Zincirli istikametinde metrobüs seferleri durdu. Art arda gelen metrobüs araçları uzun kuyruklar oluşturdu. Durağa iki boş metrobüs aracının gelmesiyle yolcular eylemlerini sonlandırdı.  
Bir yolcu, "Sabah bu yoğunluk akşam bu yoğunluk, yetersiz mi bu metrobüs nedir bu yani? Buna bir çare bulunması lazım." dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Metrobüs durağındaki yolcular
-Araçların önüne geçerek yolu kapatan bir grup yolcu
-Bir yolcunun açıklamaları
-Uzun kuyruklar oluşturan araçlar
Detaylar


 

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