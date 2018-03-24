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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 34 yaralı

AKSARAY- Ankara karayolunda şoförünün kalp rahatsızlığı geçirdiği öne sürülen yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı

AKSARAY- Ankara karayolunda şoförünün kalp rahatsızlığı geçirdiği öne sürülen yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 4.30 sıralarında Acıpınar köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan aldığı yolcuları Adıyaman'a götüren Kırmızıgül Turizm'e ait Nurettin Dağ (59) yönetimindeki 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon başında kalp rahatsızlığı geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralanan otobüsün şoförü Nurettin Dağ, "Yolda giderken, kalp rahatsızlığı geçirdim, vücudumu bir ateş bastı. Frene basamadım, otobüs şarampole devrildi" dedi.

(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 34 yaralı (2)
(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 34 yaralı (2)
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