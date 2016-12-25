YOL TV KARARI VE CEMEVİ BAŞKANI ODABAŞ'IN GÖZALTINA ALINMASI PROTESTO EDİLDİ

* CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran,

"Nerede görülmüştür ki hakaretten dolayı bir kanalın kapatıldığı? Ne Yol TV, ne bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak özgürlük mücadelesi yolundan vazgeçmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi basın halkın müşterek sesidir. O sesi susturamayacaksınız"

* HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş,

"Alevilerin sesi kısılmaya çalışılıyor. Yol TV kapatılıyor, yöneticileri tutuklanmaya çalışılıyor. Böyle bir ülke gerçekliği içerisinde elbette bizler de sessiz kalamayız. Buna karşı mücadele yürütmemiz gerekiyor"

Haber / Kamera: Arzu KAYA, İstanbul

Alevi Bektaşı Federasyonu, Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynel Odabaş'ın gözaltında tutulmasını ve Yol TV hakkında verilen 'yayın durdurma' kararını protesto etmek için Galatasaray Meydanı'nda eylem yaptı. Galatasaray Meydanı'ndaki polis ekiplerinin bariyerle çevirdiği alana protestocular üzerleri aranarak alındı. Yüzlerce kişinin katıldığı eyleme CHP ve HDP Milletvekilleri ile çok sayıda Alevi derneği destek verdi.

"YAYIN DURDURMA KARARINI DERHAL GERİ ÇEKMELİLER"

"Zeynel Odabaş Serbest Bırakılsın", "Yol susmayacak" yazılı pankart açan grup, "Zeynel Odabaş yalnız değildir", "Yol TV susmadı, susmayacak" şeklinde sloganlar attı. Basın açıklamasında konuşan Yol TV Haber Müdürü Işıl Kurt, kanalın 10 yıl önce Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu tarafından kurulduğunu ifade ederek, "Buradan o kararı veren RTÜK yetkililerine söyleyelim. Kin ve düşmanlıktan bu ülkede en çok etkilenen kesim Alevilerdir. Bu hukuksuz yayın durdurma kararını açıklamaya çalışmak yerine derhal geri çekmelidirler" dedi.

"BU ALEVİLERE YAPILAN BİR BASKIDIR"

Zeynel Odabaş'ın eşi Figen Odabaş ise eşinin gözaltına alınma gerekçesinin kendilerine söylenmediğini ifade ederek, "Barıştan başka hiçbir amacı olmayan bir insan 13 gündür gözaltında. Gecenin bir saatinde, çocuklarım korkutularak, evim basılarak eşim gözaltına alındı. Ama hepimiz biliyoruz ki bu süreçte bu, Alevilere yapılan bir baskıdır" diye konuştu.

"O SESİ SUSTURAMAYACAKSINIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Yol TV hakkında verilen 'yayın durdurma' kararı ve Zeynel Odabaş'ın gözaltında bulunmasına karşı çıkmak için eyleme destek verdiklerini ifade ederek, "Nerede görülmüştür ki hakaretten dolayı bir kanalın kapatıldığı? Ne Yol TV, ne bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak özgürlük mücadelesi yolundan vazgeçmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi -basın halkın müşterek sesidir-. O sesi susturamayacaksınız" şeklinde konuştu.

"MÜCADELE YÜRÜTMEMİZ GEREKİYOR"

HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş ise Alevilere yapılan saldırıların sistematik olarak devam ettiğini ifade ederek, "Alevilerin sesi kısılmaya çalışılıyor. Yol TV kapatılıyor, yöneticileri tutuklanmaya çalışılıyor. Böyle bir ülke gerçekliği içerisinde elbette bizler de sessiz kalamayız. Buna karşı mücadele yürütmemiz gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik önlemlerinden görüntü

-Sloganlar ve pankartlardan görüntü

-Işıl Kurt'un konuşması

-Figen Odabaş'ın konuşması

-Yasemin Öney Cankurtaran'ın konuşması

-Erdal Ataş'ın konuşması

-Genel ve detaylar

