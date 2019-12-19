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YÖK: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni geçici olarak durduruldu
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) açıklamasında "İstanbul Şehir Üniversitesi'nin 'faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. YÖK'ten...
GÜNDEM 19.12.2019, 19:26
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) açıklamasında "İstanbul Şehir Üniversitesi'nin 'faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir" denildi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir" denildi.
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