YÖK Başkanı Saraç: Uluslararası öğrenci sayısı 170 bini aştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "2014 senesinde uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 170 bini aştı. Bu sayıda bir sıçrama yaşadık. Uluslararası öğrenci sayımızdaki artış son yıllardaki Avrupa’daki uluslararası öğrenci sayısı artış oranlarının en iyisi ve bizim için gurur vericidir" dedi.



Ankara'da YÖK tarafından, Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması bağlamında fırsatların ve tehditlerin kapsamlı ve geniş katılımlı bir platformda ele alınması amacıyla, 'Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, üniversite rektörleri, üniversitelerin ilgili rektör yardımcıları ve uluslararası ilişkiler birimlerinin yöneticileri ve akademisyenler katıldı.



'ANA GAYEMİZ GÜÇLÜ NESİLLER YETİŞTİRMEKTİR'

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Saraç, Türkiye'nin öğrenci sayısı bakımından Avrupa Yükseköğretim Alanının önde gelen ülkesi durumunda olduğunu bildirdi. Saraç, aldıkları bütün kararlarda ve çalışmalarda yerel ve küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemi anlayışıyla ve kaliteyi önceleyerek hareket ettiklerini söyleyerek, "Yükseköğretimde yapısal değişim niteliğinde gerçekleştirdiğimiz en önemli projelerimizden biri uzun yıllardır konuşulan ve bir türlü gerçekleştirilemeyen idari ve mali açıdan tam bağımsız bir Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kurulması idi, kuruldu ve çalışmaya başladı. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, her yıl Türkiye’nin bilim hayatının 100 öncelikli alanı belirlenmekte ve her çağrıda bu liste güncellenmektedir. Yaklaşık 4 bin doktora öğrencisi bu program dâhilinde burslandırıldı. Bu proje gurur duyduğumuz bir Türkiye projesidir. Ana gayemiz geleceğe güçlü nesiller yetiştirmektir. Başarıyı önceleyen ve destekleyen çok sayıda başkaca YÖK burslarımız da devam ediyor" dedi.



'BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ'

Saraç, yükseköğretimde yapısal değişiklikte başlıklarından birinin de 'hedef odaklı uluslararasılaşma' olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni YÖK olarak, uluslararasılaşmaya büyük önem atfettik. Yükseköğretimin uluslararasılaşması ülkemizin görünürlüğünde ve etkinliğinde, ülkelerin yükseköğretim kurumları arasında tesis edilecek olan akademik ve bilimsel işbirliklerinde, insan kaynaklarını geliştirmede ve toplumsal kalkınmanın sağlanmasında hayati bir öneme sahiptir. Bugün burada, 'hedef odaklı uluslararasılaşma' bağlamında Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşmasında karşı karşıya olduğu fırsatların ve tehditlerin kapsamlı ve geniş katılımlı bir platformda ele alınması amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. 2014 senesinde uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 170 bini aştı. Bu sayıda bir sıçrama yaşadık. Uluslararası öğrenci sayımızdaki artış son yıllardaki Avrupa’daki uluslararası öğrenci sayısı artış oranlarının en iyisi ve bizim için gurur vericidir. Bu sonuç ülkemizin uluslararası alandaki görünürlüğüne de katkı sağlamaktadır."



Saraç, uluslararası öğrencilere yönelik yükseköğretim politikaları geliştirilirken insani boyutta da politikalar geliştirdiklerini, şimdiye kadar 500 civarında göçmen bilim insanına yükseköğretim sisteminde çalışma alanı açıldığını ve bu bilim insanlarının üniversitelere geçtiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntü

-YÖK Başkanının açıklaması

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/ANKARA, ()