YÖK Başkanı Saraç, Irak'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hassan Al-Janabi'yi kabul ederek görüştü. Görevine yeni atanan Dr. Hassan Al-Janabi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti....
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hassan Al-Janabi'yi kabul ederek görüştü.
Görevine yeni atanan Dr. Hassan Al-Janabi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti. YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er’in de katıldığı görüşmenin ana gündemi Türkiye’de öğrenim gören Iraklı öğrenci sayısının artırılması oldu. Saraç, Irak Hükümeti'nin burslusu olarak Türkiye'ye daha fazla öğrenci gönderilmesi önerisini dile getirdi. Görüşmede ayrıca iki komşu ülkenin yükseköğretim alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi hususları ele alındı.
Türkiye'de ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 10 bin Iraklı öğrenci öğrenim görüyor. YÖK verilerine göre Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı ise 2019 yılı itibarıyla toplam 172 bine ulaştı.
Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () -
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