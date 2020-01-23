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YÖK Başkanı Saraç, ihtisaslaşan 5 üniversiteyi açıkladı

GÜNDEM 23.01.2020, 13:24
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YÖK Başkanı Saraç, ihtisaslaşan 5 üniversiteyi açıkladı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, 'Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na yeni seçilen 5 üniversiteyi açıkladı. Saraç, "Bütün bu üniversitelerimizden beklentimiz, kendilerine verilen ihtisaslaşma alanında 'Hedeflenmiş Sosyo-Ekonomik Araştırma Programları'nı geliştirmeleri ve bu programın bölgenin kalkınmasına anlamlı değerler sunmasını sağlamalarıdır" dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 2015 yılında başlatılan proje kapsamında ilgili paydaşlarla birlikte seçilen 10 üniversiteye ek olarak ihtisaslaşacak 5 yeni üniversitenin ve ihtisas alanlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerin rektörleri de katıldı.

'5 ÜNİVERSİTE DAHA KATILDI'

Burada konuşan Saraç, başkanlık görevine geldiği 2015 yılından itibaren üniversitelerde çeşitlilik ve ihtisaslaşma konuların üzerinde durduğunu belirtti. 'Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'nın 2006'dan sonra kurulmuş olan üniversitelerle çalışılmaya başlandığını hatırlatan Saraç, Bingöl, Kırşehir Ahi Evran, Uşak, Düzce, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Aksaray, Kastamonu, Muş Alparslan, Rize Recep Tayyip Erdoğan ve Siirt üniversitelerinin, bölgenin mevcut durumu, üniversitenin potansiyeli, bölge-üniversite ilişkisi açısından 3 ana kulvarda pek çok parametre dikkate alınarak bu proje için seçildiğini kaydetti. Saraç, "Bugün bu 10 üniversitemize, yine aynı kriterler ile değerlendirmeye alınarak seçilen, Yozgat Bozok, Kırklareli, Çorum Hitit, Bartın, Artvin üniversiteleri olmak üzere 5 üniversitemiz daha katıldı. Bütün bu üniversitelerimizden beklentimiz, kendilerine verilen ihtisaslaşma alanında 'Hedeflenmiş Sosyo-Ekonomik Araştırma Programları'nı geliştirmeleri ve bu programın bölgenin kalkınmasına anlamlı değerler sunmasını sağlamalarıdır. Böylece bölgede; üniversite organizasyon ve stratejilerinde gelişmeler olacak, AR-GE organizasyonu artacak, ürün pazar ve rekabetinde güçlenmeler beklenecek, fon kaynakları artacak, yeni genişletilmiş işbirlikleri doğacak, uzmanlaşmış merkezler gelişecek ve de en önemlisi bölgeye ait kültürel güçlü değişimler ortaya çıkacaktır" dedi.

15 ÜNİVERSİTEYE DESTEK MÜJDESİ

Üniversitelerin yerel düzeydeki araştırma sonuçlarının ilgili özel ve kamu sektörleriyle paylaşılarak üretime dönüştürülmesinin hedeflenmesi gerektiğini belirten YÖK Başkanı Saraç, şöyle konuştu: "Projenin beklenen gücü gerçekten etkin ve yüksektir. Henüz 4 yıllık bir proje olmasına rağmen birçok filizlenmeyi görmekteyiz ve projeden Türkiye'nin geleceği için gerçekten umutluyuz. Bölgesel Kalkınmada İhtisaslaşma Misyonu verdiğimiz bu üniversiteler Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından mali kaynaklarla, Başkanlığımız tarafından ise akademik personel kaynağı sağlanarak desteklenmektedir. YÖK'ün girişimiyle ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın destekleriyle bu yıl bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversitelerimize bir destekleme söz konusu olacaktır. Bu müjdeyi de bugün burada rektörlerimize vermek isterim."

Başkan Saraç daha sonra, 5 üniversitenin rektörlerine belgelerini takdim etti. Artvin Çoruh Üniversitesi 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler', Bartın Üniversitesi 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları', Çorum Hitit Üniversitesi 'Makine ve İmalat Teknolojileri', Kırklareli üniversitesi 'Gıda' ve Yozgat Bozok Üniversitesi ise 'Endüstriyel Kenevir' alanlarında ihtisaslaşacak.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Programdan görüntü
-Başkan Saraç'ın açıklaması
-Detay

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Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, ()-

 

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