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YKS’NİN İKİNCİ OTURUMU OLAN "ALAN YETERLİK TESTİ" TAMAMLANDI

  Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK /Özgür Deniz KAYA İSTANBUL Yükseköğretim Kurumları Geçiş Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)  tamamlandı. AYT’ye girecek öğrenciler sabah erken saatlerde İstanbul Üniversitesi’nin...

YKS’NİN İKİNCİ OTURUMU OLAN "ALAN YETERLİK TESTİ" TAMAMLANDI

 

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK /Özgür Deniz KAYA İSTANBUL
Yükseköğretim Kurumları Geçiş Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)  tamamlandı.
AYT’ye girecek öğrenciler sabah erken saatlerde İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’ta bulunan yerleşkesine  geldi. Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler tek tek sınavların yapıldığı salonlara alındı. 10.15 itibarıyla başlayan sınav, 180 dakika sürdü.
Sınavda en çok matematikte zorlandığını belirten Ayşegül Ertan, “Beklentim fende iyi aslında ama matematik zordu. Dünkü sınav çok daha kolaydı" dedi.  Sözel alan öğrencisi olduğunu söyleyen Fatma Beyza Çakar, “Ben sözelciydim, sayısal çözmedim. Sözel iyiydi. Tarih ve psikolojide birkaç boşum oldu. Şimdi artık sonuçları bekliyoruz. Hedefim edebiyat" diye konuştu.

“SINAV ÇOK KÖTÜYDÜ"
Bir başka öğrenci Burçak Göndeven de, "Sınav çok kötüydü. En çok matematikte zorlandım. Sözel kolaydı. Bilgi ve yoruma dayalı sorular vardı. Türkçe kolaydı. 10-15 tane mantık sorusu vardı. Diğerleri yoruma dayalı sorulardı. Ancak matematik fen zorladı beni. Herhangi bir sonuç beklemiyorum. Artık umudumu yabancı dil sınavına bıraktım" dedi. İstanbul Üniversitesi’ni kazanmayı hedefleyen Taha Yasin Esen ise, “İyi diyelim iyi olsun. Sayısal zordu, dünkü sınavda süre sıkıntısı yaşadım. Artık bakacağız" ifadelerini kullandı.
Üniversite öğrencisi olduğunu ve sınava kendini denemek için girdiğini belirten Evliya Ekinci, “Sınav kolaydı. Çalışanlın rahatlıkla yapabileceği sınavdı. Sayısal da bir komplike sorular vardı. Daha çok bilgi ve yorum ağırlıklı soruları giydirmişti. Çok güzel bir sınavdı. Güzel bir sonuç gelirse, güzel bir tercih yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.
Nurdan Yücel isimli veli de oğlunun sınava iyi hazırlandığını belirterek, “Oğlum inekler gibi ders çalıştı. Gecesi gündüzü olmadı. Sosyal hayatı olmadı. Daha henüz 18 yaşında bir delikanlı, hiçbir kafeye gidip arkadaşı ile oturmadı. Eminin şu anda sonucu alacak. Ona güveniyorum. Dün yapılan sınavı kolaydı" dedi.


Görüntü dökümü:
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-Sınavdan çıkanlarla röportaj
-Öğrenci velisi ile röportaj
- Üniversite önünde bekleyenler
-Genel ve detay
 

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