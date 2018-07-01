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YKS'NİN İKİNCİ OTURUMU BAŞLADI -1

  Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Hasan YILDIRIM-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başladı. Erken saatlerden...

YKS'NİN İKİNCİ OTURUMU BAŞLADI -1

 

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Hasan YILDIRIM-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL
Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başladı. Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 10.00'da kapatılarak bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı.
Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. AYT, 180 dakika sürecek. YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı.

Görüntü Dökümü:
-Sınava girenler
-Güvenlik kontrolü
-Detaylar

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