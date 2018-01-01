YILIN İLK GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI

* İstanbul'da trafik yüzde 1....

Haber-Kamera: Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul

İstanbul'da 2018'in ilk günü yollar boş kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre; saat 11.00 sıralarında yoğunluk yüzde 1'e kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç yoğunluğu olmadığı görüldü. Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi.

Görüntü Dökümü

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-FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki akıcı trafik

-Boş yollar

-Haliç Köprüsü'ndeki trafik akışı

-Trafikteki araçlardan detay görüntü

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