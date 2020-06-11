Yıldız tutuklandı, Dükel kontrollü serbest
"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay E.B. tutuklandı. TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise serbest bırakıldı.
"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay E.B. tutuklandı.
"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay E.B. tutuklandı, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan gazeteciler Dükel ve Yıldız ile astsubay E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Burada Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Söz konusu isimlerden Yıldız ve E.B, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016