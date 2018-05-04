Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için birlikte YSK'ya başvurdu

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya ortak başvuru yaptı.
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya ortak başvuru yaptı.
04 Mayıs 2018 Cuma 11:34
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya ortak başvuru yaptı.
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