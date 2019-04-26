YILDIRIM: SİZLERİN BU SEVGİSİ OLDUĞU SÜRECE BİZLERE DURMAK YOK YOLA DEVAM

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Binali Yıldırım cuma namazını Pendik Çarşı Camii'nde kıldı. Namazın ardından cami etrafında toplananlarla konuşan Yıldırım, "Dualar müşterek, sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Yıldırım buradan Pendik Belediyesi'ne geçti. Belediye önünde toplananlara kısa bir konuşma yapan Yıldırım, "Her şeyden önce değerli Pendikli hemşerilerime, Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin'e verdiğiniz bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey yıllardır Pendik'te, hizmetlerine devam edecek. Hizmetleri daha da artırarak, sizin için çalışmaya devam edecek. Kendisine başarılar diliyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum, herhangi bir program yapmaksızın, tamamen kendiliğinden gelişen ve şahsıma, bizlere gösterdiğiniz bu yakın ilgili ve sevgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin bu güveni, sevgisi olduğu sürece, bizlere evvel Allah durmak yok, yola devam" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Yıldırım'ın camiden çıkışı

-Yıldırım'ın cami önünde konuşması

-Yıldırım'ın belediye önüne konuşması

-Genel ve Detaylar

