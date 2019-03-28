YILDIRIM: SİZE PARMAK SALLAYIP, TEHDİT EDEN ADAY DEĞİL SİZİ BAŞ ÜSTÜNDE TAŞIYAN BİR ADAY LAZIM

Haber-Kamera: Murat ÇİMEN/İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Başakşehir'deki Mutlusan Elektrik Fabrikasını ziyaret etti. Yıldırım ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu seçimler herkesi ilgilendiriyor. Gençleri, çocukları, kadınları, herkesi ilgilendiriyor. Özellikle kadınlara sesleniyorum. Size parmak sallayıp, tehdit eden aday değil sizi baş üstünde taşıyan bir aday lazım. Bir belediye başkanı lazım." dedi.

"BAŞAKŞEHİR HAKİKATEN ÇOK GÜZEL TEMSİL EDİYOR İSTANBUL'U"

Yıldırım, basın mensuplarından gelen 'Başakşehir şampiyonluğa oynuyor. Sizin gönlünüzde yatan bir şampiyon var mı?' sorsuna şu yanıtı verdi:

"Süper İstanbul'a süper takımlar yaraşır. Başakşehir hakikaten çok güzel temsil ediyor İstanbul'u. Her ne kadar bazılar Başakşehir'i görmezden geliyorsa da Başakşehir göğsümüzü kabartan… İstanbul'un ismini çok güzel tanıtıyor. Çok güzel sonuçlar alıyor. Başakşehir şampiyon olur da Başakşehir'in başkanı şampiyon olmaz mı? Bu şehrin bütün takımlarının hepsi bizim takımımız. Birini diğerinden ayırt edemeyiz. 5 tane Süper ligde takımımız var. Hepsi de bu şehrin gururu, onuru. Bazılarını 100 yıllık geçmişi var. Bazılarının 20 yıllık geçmişi var. Hangi yaşta olursa olsun bütün takımlarımız İstanbul'un marka değerini yükselten takımlar."

"OYUMU AYDINLI BÖLGESİNDE KULLANACAĞIM"

Yıldırım, "Oyunuzu nerede kullanacaksınız?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Tuzla'da oturuyorum. Oyumu da Aydınlı bölgesinde kullanacağım. Eşim Semiha hanımla beraber sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanıp, sonuçları bekleyeceğiz. Seçimlere katılımın yüksek olacağı kanaatindeyim. Bu vesile ile İstanbullulara önemli bir çağrı yapmak isterim. İstanbul'un geleceği bu şehirde yaşayan herkesi ilgilendiriyor. İstanbul'da 10 buçuk milyon seçmen var. Bütün hemşerilerimizin İstanbul'un geleceği için 'bende varım' diyerek mutlaka seçime katılmalarını arzu ediyorum. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü İstanbulluların vereceği karar çok önemli olacak."

"BU SEÇİMLER HERKESİ İLGİLENDİRİYOR"

Yıldırım, "Belediyelerin görevleri bellidir. Hükümetin konumu bellidir. Bütün belediyeler bütçelerinin büyük bir kısmını toplanan vergilerden alır ve Ankara'dan gelir. Dolayısıyla Ankara bir belediyenin bir sıkıntısı varsa mutlaka çözer. Cumhurbaşkanımızın uyarısı şudur, 'Harcamalarınızı dikkatli yapın. Tasarrufa dikkat edin. Şeffalığa dikkat edin. Yapacağınız projelerde yönettiğiniz ilçenin, ilin öncelikli ihtiyaçlarını esas alın, İsraftan kaçının.' Verilen mesaj budur. Bu seçimler herkesi ilgilendiriyor. Gençleri, çocukları, kadınları, herkesi ilgilendiriyor. Özellikle kadınlara sesleniyorum. Size parmak sallayıp, tehdit eden aday değil sizi baş üstünde taşıyan bir aday lazım. Bir belediye başkanı lazım." diye konuştu.

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-Yıldırım'ın açıklamaları

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Genel ve detaylar



