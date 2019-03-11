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YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI BAĞCILAR'DA SÜRDÜRDÜ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Cemal YURTTAŞ/İstanbul AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdü. Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Yıldırım,...

YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI BAĞCILAR'DA SÜRDÜRDÜ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Cemal YURTTAŞ/İstanbul
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdü. Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Yıldırım, Bağcılar Meydanı'nda miting düzenledi.
31 Marttaki yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar'da ziyaretlerde bulundu. Yıldırım'a ziyaretleri sırasında mevcut Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı eşlik etti. Yıldırım ilk olarak Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Yıldırım daha sonra Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın STK temsilcileri ile buluşması
-Yıldırım'ın Bağcılar Meydanı'nda mitingde konuşması
-Genel ve detaylar
 

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