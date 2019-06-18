YILDIRIM ORDULU STK BAŞKAN VE TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Ordulu Sivil Toplum Kuruluşları başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım, "İster bir ülkeyi yönetin, ister bir şehri yönetin, modern demokrasinin vazgeçilmezi, mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek, ortak akılla hareket etmek, sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmektir" dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kahvaltılı buluşmada konuşan Binali Yıldırım, "Hemşeri dernekleri dahil olmak üzere dernek, vakıf, federasyon toplam 23 bin sivil toplum örgütü var. Bunların her biriyle teker teker bir araya gelmek, bu kısa zaman içerisinde pek mümkün olmuyor. O bakımdan iller bazında hatta meslekler bazında zaman zaman sivil toplum örgütleriyle bir araya geliyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Modern demokrasinin vazgeçilmezi, ister bir ülkeyi yönetin, ister bir şehri yönetin, mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek, ortak akılla hareket etmek, sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmek için önemli ve vazgeçilmez bir durumdur. Biz de bugün Ordu ilinden olup İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizi temsilen, siyasetçileri, dernek başkanları, belediye başkanlarını ve diğer sivil toplum örgütlerini burada misafir ediyoruz. Bu konuları ele alacağız değerlendireceğiz." diye konuştu. Binali Yıldırım'ın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım’ın konuşması

-Toplantıdan genel ve detaylar