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YILDIRIM'DAN MUTAFYAN İÇİN TAZİYE ZİYARETİ

Gülseli KENARLI / İSTANBUL AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan'a taziye ziyaretinde bulundu. Binali Yıldırım,...

YILDIRIM'DAN MUTAFYAN İÇİN TAZİYE ZİYARETİ

Gülseli KENARLI / İSTANBUL
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Binali Yıldırım, akşam saatlerinde Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesine gitti. Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan ile Hastane Başkanı ve Cemaat Sözcüsü Bedros Şirinoğlu'na taziyelerini iletti.

Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın hastaneye gelişi
-Taziye ziyareti 

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