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YILDIRIM: ÇANAKKALE BÜTÜN MAZLUM TOPLUMLARIN ORTAK ZAFERİDİR

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İstanbul AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü' dolayısıyla Bayrampaşa'da düzenlenen programa katıldı.  Burada...

YILDIRIM: ÇANAKKALE BÜTÜN MAZLUM TOPLUMLARIN ORTAK ZAFERİDİR

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İstanbul
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü' dolayısıyla Bayrampaşa'da düzenlenen programa katıldı. 
Burada konuşan Yıldırım, "Siz gençler Türkiye'nin gözbebeğisiniz. Hep birlikte Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının, şehitlerimizin aziz hatırası önünde hürmetle eğiliyorum. Allah onlardan razı olsun. Çanakkale'deki ordu İslam'ın son ordusuydu. Biz Çanakkale'de sadece bir savaş kazanmadık. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini de kazandık. Çanakkale sadece bizim değil bütün mazlum toplumların ortak zaferidir. Çanakkale'de sadece Türk milletini savunmadık. Aynı zamanda bütün Müslümanların istiklalini, onurunu savunduk." dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Salondan detay
-Yıldırım'ın konuşması
-Genel ve detaylar

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