YILDIRIM: BENİM DEĞERLERİMLE BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NİN DEĞERLERİ ARASINDA BİR FARK YOK

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Binali Yıldırım'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Yıldırım'ı Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan karşıladı. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Sabah ta ifade ettiğim gibi 'Kazadan kaza çıkarmayın' lafını, Muhsin başkanın şehadetiyle ilişkilendirmenin bu işin yanlış anlaşılmasına sebep oldu. Benim böyle bir şey düşünmem söz konusu değil. Bu konuda eğer Büyük Birlik camiasının gönlünü kırmışsam, onları üzmüşsem bu vesileyle bir kez daha buradan özür dilerim. Böyle bir şey benim tabiatımda olmaz. Benim değerlerimle Büyük Birlik Partisi'nin değerleri arasında bir fark yok. Yaşanan o olayda kahrolduk. Şimdi o gün o olayların sahadaki sevk ve idare edenleri FETÖ'den yargılanıyor. Dolayısıyla dosyanın yeniden açılıyor olması önemli bir adımdır" dedi.

"MUHSİN BAŞKAN BEDEL ÖDEDİ AMA ASLA BOYUN EĞMEDİ"

Yıldırım, "Evvelinde beraber yol yürüdük, bu seçimlerde de aynı şekilde Büyük Birlik Partili kardeşlerimizle birlikte ülkemiz, milletimiz için en iyisini yapmak adına beraber yürüyeceğiz. Bu vesileyle çok değerli siyasetçi, yiğit insan Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadeti dolayısıyla da birkaç şey söylemek isterim. Muhsin Bey, 3 kuruşluk menfaat için doğrularından, memleket sevdasından hiçbir zaman vazgeçmedi. Her zaman onun kalbinde bayrak sevdası, millet sevdası, Türkiye'nin bağımsızlık aşkı vardı. Muhsin başkan bunun için bedel ödedi ama asla boyun eğmedi. Onun bir sözünü hatırlıyorum. Biz Fatih Sultan Mehmet kadar Türk, Said Nursi kadar Kürdüz. Hepimizin aynı kilimin desenleriyiz. Çok önemli bir şey, aslında Türkiye'yi tanımlayan iştir. Türkiye bundan ibarettir" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA İŞ YARGININDIR, YARGI KARARINI VERECEK"

Yıldırım, "Muhsin başkanın şehadetinden sonra konuyla ilgili çok kapsamlı çalışma yapıldı. O dönem ben Ulaştırma Bakanıydım. Beşir Atalay İçişleri Bakanıydı. Kendisi olay yerine gitti ve oradaki arama tarama çalışmalarını yürüttü. Biz de elimizdeki bütün imkanlarla enkaza ulaşılmasını ve bir an önce kazazedelerin kurtarılması için gayret gösterdik. O günün hava şartlarının ağırlığı ve koordinasyon konusunda hala kafalarda izah edilemeyen bazı sorular mevcut. Bu konu birçok yönüyle araştırıldı. Mahkemeye intikal etti. Takipsizlik kararı verildi ve nihayet geçtiğimiz aylarda da dosyanın tekrar açılmasına karar verildi. Burada taksiratı olan şüpheliler varsa olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gereken her şey yapılacak. Adalet Bakanlığımız bu konuda çalışmaları başlattı. Bundan sonra iş yargınındır. Yargı kararını verecek" şeklinde konuştu.

"DOSYANIN YENİDEN AÇILIYOR OLMASI ÖNEMLİ BİR ADIMDIR"

Binali Yıldırım, "Kardeşlerimizin, Alperenlerin bize karşı kızgınlığı veya kırgınlığının sebebi ne? Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül devlet denetleme kuruluna bir rapor hazırladı. Bu rapor kamuoyuna yayıldıktan sonra değerlendirmeler oldu. İşin ilk anından son dakikasına kadar bizzat ilgilendiğim bir konuda raporda doğrusu hilafı hakikat bazı unsurlar vardı. Esasında tepkim bu raporda, masa başında sahadaki olanları anlamadan dinlemeden yapılan işlerdi. Benim tepkim bunaydı. Yoksa Muhsin başkanın şehadeti, yaşanan olayla ilgili bir değerlendirme yapmam. Onun bu olayını hafife almam akla ziyan bir iştir. Kaldı ki benim Muhsin başkanla ayrı bir yakınlığım var. Benden eski siyasetçi, ama ben aynı dönemde çok yakın çalıştık. Birçok konuda istişarelerimiz oldu. Sabahta ifade ettiğim gibi 'Kazadan kaza çıkarmayın' lafını, Muhsin başkanın şehadetiyle ilişkilendirmenin bu işin yanlış anlaşılmasına sebep oldu. Benim böyle bir şey düşünmem söz konusu değil. Bu konuda eğer Büyük Birlik camiasının gönlünü kırmışsam, onları üzmüşsem bu vesileyle bir kez daha buradan özür dilerim. Böyle bir şey benim tabiatımda olmaz. Benim değerlerimle Büyük Birlik Partisi'nin değerleri arasında bir fark yok. Yaşanan o olayda kahrolduk. Şimdi o gün o olayların sahadaki sevk ve idare edenleri FETÖ'den yargılanıyor. Dolayısıyla dosyanın yeniden açılıyor olması önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

SAYAN: 23 HAZİRAN'DA CUMHUR İTTİFAKININ YANINDAYIZ

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Yaşar Sayan da yaptığı konuşmada, parti olarak en büyük beklentilerinin şehit liderleri Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadet sürecinin aydınlatılması olduğunu söyledi. Bu süreçle ilgili verilen takipsizlik kararının kaldırıldığını söyleyen Sayan, "Geçen hafta Cuma günü ilk duruşma gerçekleşti. Ana dosya ile ilgili inşallah iddianame hazırlanıp, süreç başlayacaktır" dedi. Sayan, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi bugün de Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Basın toplantısı

-Büyük Birlik Partisi İl Başkanı konuşması

-Binali Yıldırım konuşması

-Genel ve detay