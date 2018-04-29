YILDIRIM:  ANA MUHALEFET BEKLİYOR Kİ 'GÖKTEN ZEMBİLLE CUMHURBAŞKANI ADAYI İNSİN'  



Haber-Kamera:İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İSTANBUL, ()

AK Parti İstanbul Gençlik Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Ana muhalefet bekliyor ki gökten zembille cumhurbaşkanı adayı insin, CHP'ye derman olsun. Kardeşim önce yüreklice Tayyip Erdoğan'ın karşısına çık 'ben adayım' de. 'Ben iktidara talibim' de" diye konuştu.

"BİZ GEÇNLERLE GÜÇLÜYÜZ"

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu. "Biz gençlerle güçlüyüz. Size güveniyoruz. Size inanıyoruz, sevgili gençler. Buradan AK gençliğin şahsında bütün Türkiye'deki gençleri selamlıyorum" diyen Başbakan Yıldırım, "Kut'ül-Amare Çanakkale Zaferi'nden sonra dünya tarihinden sonra yazılan en büyük zaferdir. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. O gün nice fedakarlıkla bir destan yazan kahramanlarımızın ruhu, o nesillerin devamı bu salonda işte AK gençlik olarak karşımızda" diye konuştu.

"ZORLU BİR YOLCULUKTU..."

Başbakan Yıldırım, "Ne mutlu bizeki Türkiye'nin geleceğini aydınlatmak için 16 yıl önce bu kutlu yürüyüşe liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile başlaık. İlk günkü aşk ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zorlu bir yolculuktu ama bütün zorlukların üstesinden gelerek, büyük kumpaslara, vesayetlere, darbe girişimlerine karşı dik durararak bugünlere geldik. Büyük badireler atlattık ama bilyorduk ki evelallah arkamızda dağlar gibi gençlerimiz var. AK Parti'de her zaman gençler bir başka. AK Parti gençleri bağrına bastı. Gençleri yedek kulübesinde değil, hep ilk 11'de sahada gördü. AK Parti sadece gençleri geleceğin teminatı olarak görmedi. AK Parti gençleri bugünün de ortağı olarak gördü" ifadesini kullandı.

"HEP YANIMIZDA MİLLETİ BULDUK"

Başbakan Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti üzerinden demokrasiye darbe vurulmak istendiğinde ilk karı çıkan, ses veren siz oldunuz. Vesayet odaklarına karşı sivil siyasetin en gür sesi de siz oldunuz. 15 Temmuz'da meydanlarda Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sizler vardınız. Göğsünü tanklara siper eden bu kutlu gençlere helal olsun diyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Siyasetin er meydanı seçimlerdir. Yiğitler meydana çıkar millet de kararını verir. Biz inanıyoruz ki 12 seçimde olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de milletimiz bizimle beraber olacak, arkamızda duracak ve destekleyecektir. AK Parti kapatılmak istendiğinde yanımızda millet vardı. Elektronik muhtıralar verilirken, 17-25 Aralık tezgahlanırken, yapay krizler sergilenirken hep yanımızda milleti bulduk."

"24 HAZİRAN TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DÖNEMİM BAŞLANGICI DEMEKTİR"

Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı demektir. Türkiye'nin geleceği demektir. Cumhur ittifakı ile 24 Haziran'da, 15 Temmuz darbecilerine ve ondan sonra ortaya çıkan FETÖ alçaklarına, bölücü töröristlere karşı hak ettikleri cevabı bu gençlik 15 Temmuz'da verdiği gibi 24 Haziran'da da verecektir" diye konuştu.

"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Başbakan Yıldırım, "24 Haziran'da Türkiye için tarihi bir adım atıyoruz. 16 yıldır olduğu gibi yine millete hizmet yolunda yeni bir sayfa açıyoruz. Durmak yok yola devam. Ekonomik istikrar için durmak yok yola devam. Terörü Türkiye gündeminden düşürmek için durmak yok, yola devam. Kalkınmayı, büyümeyi, gelişmeyi sürekli hale getirmek için durmak yok yola devam" dedi.

"SİYASET YÜREK, CESARET, FERASET İSTER"

"Siyaset yürek, cesaret, feraset ister" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz'da milletiyle birlikte tankların karşısına çıkan Recep Tayyip Erdoğan gibi mangal yürek ister. Ana muhalefet bekliyor ki 'gökten zembille cumhurbaşkanı adayı insin', CHP'ye derman olsun. Kardeşim önce yüreklice Tayyip Erdoğan'ın karşısına çık 'ben adayım' de. 'Ben iktidara talibim' de" şeklinde konuştu.

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-Başbakan Yıldırım'ın konuşması

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-Genel - Türkiye-İstanbul - İhsan Yalçın