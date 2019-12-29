istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Yılbaşı tedbirleri kapsamında 317 bin 121 personel sahada olacak

Yılbaşı tedbirleri kapsamında 317 bin 121 personel sahada olacak İÇİŞLERİ Bakanlığı, 30 Aralık’ta başlayacak olan yılbaşı tedbirleri kapsamında 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere toplam 317 bin 121 personelin...

GÜNDEM 29.12.2019, 12:19
Yılbaşı tedbirleri kapsamında 317 bin 121 personel sahada olacak

Yılbaşı tedbirleri kapsamında 317 bin 121 personel sahada olacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 30 Aralık’ta başlayacak olan yılbaşı tedbirleri kapsamında 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere toplam 317 bin 121 personelin görev alacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere güvenlik tedbirlerini artırdı. 30 Aralık'ta başlayacak olan yılbaşı tedbirleri kapsamında 317 bin 121 personel görev alacak. Yılbaşı önlemleri kapsamında havadan ve denizden denetimlere ağırlık verilecek. 716 hava ve deniz aracıyla denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca 650 dedektör köpek de yılbaşı tedbirlerin kapsamında  görev yapacak.  Yılbaşı nedeniyle İstanbul’da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Bu kapsamda 8’i hava ve deniz aracı  olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 güvenlik görevlisi sahada olacak.

81 İL VALİLİĞİNE YILBAŞI GENELGESİ
Bakanlık ayrıca 81 İl valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı 'Yılbaşı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM’ler, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve devriye uygulamaları artırılacak. Kış turizminin yoğun olarak yaşandığı yerlerde ve Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında son zamanlarda yoğun talep gören tren hatlarında, gar giriş ve çıkış noktalarında ilave güvenlik tedbirleri planlanacak. Vatandaşların ve Türkiye'ye turizm maksadıyla gelen yabancıların güvenli seyahat etmeleri sağlanacak. Nöbet ve kontrol görevindeki personelin, başta cep telefonu olmak üzere dikkat dağıtıcı her türlü materyalden uzak durması konusunda uyarılarak sadece göreve odaklanmaları sağlanacak. Personel ve vatandaşların güvenliği ön planda tutulmak suretiyle her türlü ihbarın kısa sürede değerlendirilmesi ve yeteri kadar ekip sevk edilmesi, sevk edilen ekiplerin koordineli ve eş zamanlı olarak olay yerine intikali planlanacak. Görev sırasında teknik araç ve gereçler ile köpek unsurları etkin bir şekilde kullanılacak. 

KRİTİK TESİSLERDE İLAVE TEDBİRLER ALINACAK
Kara ve denizden alınan tedbirlerin gözden geçirilecek ve ilave tedbirleri alınacak. Özellikle enerji arz sürekliliği kapsamında kritik enerji tesislerinde alınan güvenlik önlemlerinin mutlaka gözden geçirilecek ve ilave tedbirler alınacak. Yeni yıl gecesi evlerde, bağ ve bahçelerde, inşaat ve işyerlerinde, besihanelerde yapılabilecek hırsızlıklara karşı vatandaşlar bilgilendirilecek, önleyici olarak devriye ekipleri görevlendirilecek.

TRAFİK İLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLER
Hava şartlarının da dikkate alınması suretiyle özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile trafik akışının düzenlenmesi, kavşaklarda ve kritik görülen güzergâhlarda kontroller yapmak maksadıyla görevlendirilecek trafik timlerinin sayısının artırılması ve 29 Aralık tarihinden itibaren her gün saat 21:00’dan sonra yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek. Trafik kontrollerinin, kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde yapılacak. Gece 00.00’dan sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek denetimlerde belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacak. Araçta alkolsüz başka bir sürücünün bulunmaması durumunda, araçların trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak. Araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahısların mahallinden temin edilecek ticari araçlarla gidecekleri yerlere gönderilecek.

KIŞ TURİZM MERKEZLERİNE İLAVE TEDBİRLER
Kayak merkezlerinin bulunduğu Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken gibi turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden, bu illerin güzergâhlarında ek trafik tedbirlerinin alınması ve ihtiyaç halinde trafik timlerinin asayiş devriyeleri ile takviye edilecek. Güzergâh üzerinde yapılan trafik kontrollerinde, araçlarda teknik yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı ve ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek.

DENETİM FAALİYETLERİ ARTIRILACAK
Trafik akımının yoğunlaşacağı tahmin edilen; alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergâhlarda, trafik birimlerinin büro hizmetlerinde çalışan personelden mobil ekiplere takviye yapılarak trafiği düzenleme ve denetim faaliyetleri artırılacak. Denetimlerin gerektiğinde asayiş birimleri ile koordineli olarak karayolunda akan trafiği ve personelin can güvenliğini tehlikeye düşürmeden, aydınlatılmış ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda yapılacak. Güzergâhta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa bilgi verilmesi, sürücülerin mevcut durumla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve gerektiğinde uygun alanlarda bekletilmeleri için çalışma yürütülecek. Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tipi, çığ düşmesi, heyelan, yol kapanması gibi hava, yol ve çevresi ile trafik durumları hakkında, basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilmesi, vatandaşların zamanında uyarılarak tedbirli olmaları istenecek.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

ANKARA, ()-

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Aralık 2019
İmsak 06:50
Güneş 08:22
Öğle 13:11
İkindi 15:30
Akşam 17:51
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Beşiktaş 17 30
5. Fenerbahçe 16 28
6. Galatasaray 17 27
7. Alanyaspor 16 26
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Menemen Belediyespor 17 28
4. Akhisar Bld.Spor 16 27
5. Bursaspor 17 27
6. Keçiörengücü 16 25
7. Ümraniye 17 25
8. Balıkesirspor 17 24
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 17 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 18 52
2. Leicester City 20 42
3. Man City 19 38
4. Chelsea 19 32
5. M. United 20 31
6. Tottenham 20 30
7. Wolverhampton 19 30
8. Sheffield United 19 29
9. Crystal Palace 20 27
10. Everton 20 25
11. Newcastle 20 25
12. Arsenal 19 24
13. Burnley 20 24
14. Brighton 20 23
15. Southampton 20 22
16. Bournemouth 20 20
17. West Ham 19 19
18. Aston Villa 20 18
19. Watford 20 16
20. Norwich City 20 13
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort